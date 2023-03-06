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Глава ЕК заявила о преодолении ЕС зависимости от российских газа и нефти

Глава ЕК Фон дер Ляйен: зависимость ЕС от российских нефти и газа осталась в прошлом
Глава ЕК заявила, что за последние восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%, однако ЕС удалось успешно компенсировать потери. Шольц отметил, что Германия полностью преодалела зависимость от росийского газа
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Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа, она осталась в прошлом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась на сайте немецкого правительства.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. <...> Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — сказала она (цитата по ТАСС).

В этом вопросе ЕС помогли «хорошие друзья», такие, как США и Норвегия, уточнила глава Еврокомиссии. Они поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ.

О том, что страна преодолела зависимость от поставок российских энергоносителей, 5 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Страна легко «в экономическом отношении» пережила отказ от российских угля, газа, и нефти и избежала экономического кризиса, отметил глава правительства.

После начала российской спецоперации на УкраинеЕС ввел эмбарго на поставки нескольких видов энергоносителей из России. Так, в августе в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на морские поставки нефти. Сейчас она поступает в Европу только по трубопроводу «Дружба». В феврале 2023-го года начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов.

В ответ на санкции со стороны западных государств Россия запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

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Помимо этого, одной из причин сокращения поставок газа из России стали взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Германия, Швеция и Дания расследуют инцидент. Газ в Европу продолжает поступать по трубопроводу Ямал — Европа, газопроводу, идущему через Украину и «Турецкому потоку», проложенному по дну Черного моря.

Глава ЕК заявила о преодолении ЕС зависимости от российских газа и нефти
Глава ЕК заявила о преодолении ЕС зависимости от российских газа и нефти

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен газ нефть
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Германия заявила о независимости от поставок нефти и газа из России
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