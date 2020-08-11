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Экономика ,  
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Кабмин предложил поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг

Если президент даст поручение, правительство инициирует пересмотр налоговых соглашений со Швейцарией и Гонконгом. Кипр уже согласился поднять до максимума — 15% — налог на дивиденды из России
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правительство считает целесообразным рост налогов на вывод капитала из России в Швейцарию и Гонконг. Поднять их уже согласились Кипр, Мальта и Люксембург, идут переговоры с Нидерландами. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий международные отношения, на встрече президента Владимира Путина с министрами.

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у России с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию, на Гонконг, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения мы это сделаем», — сообщил вице-премьер.

По статистике ЦБ, Швейцария занимает первое место по объему переводов из России. Конфедерация откладывала начало автоматического обмена информацией о счетах россиян до осени 2019 года из-за риска утечек, но, убедившись в надежности защиты банковской тайны, начала сотрудничество с Россией. 

10 августа Кипр согласился повысить до 15% налоги на дивиденды и проценты из России из-за риска разрыва налогового соглашения. Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

Мальта и Люксембург тоже согласились повысить налоги, Минфин планирует завершить переговоры с их представителями в ближайший месяц. Нидерланды рассматривают уведомление. Всем этим странам предложены те же условия, что и Кипру, объявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Несмотря на рост до 15% налогов на дивиденды и проценты из России, Кипр добился сохранения льгот (ставок 0 и 5%) для страховых компаний и пенсионных фондов, а также структур, акции которых торгуются на бирже. Сохранится и освобождение от налога на процентные платежи по корпоративным облигациям, государственным ценным бумагам и еврооблигациям. Оставлен в силе и нулевой налог на роялти, отмечается в сообщении.

Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130–150 млрд руб. в год только от повышения налога на дивиденды, выплачиваемые на Кипр.

Ставка налога на дивиденды в пользу иностранных компаний составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%. Но существенно снизить налоги позволяют условия двусторонних налоговых соглашений. С Кипром, Мальтой и Люксембургом у России есть такие договоры, а с классическими офшорами нет. Поэтому эти юрисдикции часто используются для транзита прибыли в офшоры.

Об отмене льготных налоговых ставок для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, объявил президент Владимир Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не согласится на изменения. После повышения налога содержать не только офшоры, но и все иностранные компании станет менее выгодно.

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Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, вывод капитала, дивиденды
Материалы по теме
Кипр согласился поднять налоги на капитал из России
Экономика
Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром
Экономика
Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам
Экономика
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