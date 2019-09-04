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Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Уже этой осенью Федеральная налоговая служба получит данные об активах россиян в одном из крупнейших финансовых центров мира. Ранее Швейцария откладывала обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на осень этого года, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. ФНС получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год. Основные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты, сообщил РБК Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии.

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей [налогообложения], но мы будем внимательно следить за ситуацией», — отмечается в комментарии SIF.

Швейцария откладывала начало автообмена

Россия и Швейцария с 2017 года вели переговоры об автоматическом обмене финансовой информацией для борьбы с махинациями и отмыванием средств. Изначально Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии категорически не рекомендовал обмениваться данными с Россией, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных. В аналогичной ситуации оказались Китай, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Мексика и ЮАР.

27 сентября 2017 года парламент Швейцарии неохотно одобрил автообмен с Россией. Решение было принято с перевесом всего в десять голосов — 100 «за» и 90 «против». «Не исключено, что Швейцария до последнего хотела сохранить статус страны с надежной банковской тайной», — предполагает партнер EY Ирина Быховская.

Ранее Великобритания сообщила, что не будет обмениваться финансовой информацией с Россией, по крайней мере в 2019 году. Мотивы такого решения не раскрываются, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщала РБК британская налоговая служба. При этом Москва и Лондон, как и прежде, обмениваются налоговой информацией по запросам и сообщают об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях.

Защита банковской тайны

Как сообщал РБК представитель Государственного секретариата по международным финансам Швейцарии, российское законодательство не гарантирует достаточный уровень защиты конфиденциальности данных. Такую оценку дал федеральный комиссар по защите данных и информации (FDPIC), и она аналогична позиции Европейского союза, отмечалось в сообщении SIF.

Федеральная налоговая служба России настаивает: у Швейцарии нет каких-либо оснований для приостановки автоматического обмена с Россией, поскольку, по оценке Глобального форума по прозрачности и обмену информацией, практика защиты данных в России соответствует международным стандартам, прокомментировали РБК в ФНС. Нет ни одного доказанного нарушения Россией прав человека в связи с налогообложением и международным обменом информацией, подчеркнули в ФНС.

Защиту конфиденциальности информации гарантирует Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам 1988 года, которую Россия ратифицировала в 2014 году. При этом Конвенция разрешает использовать данные для целей, отличных от налогообложения, после одобрения компетентных органов страны-партнера.

Как пояснили РБК в швейцарском ведомстве, передача данных в Россию будет соответствовать требованиям Швейцарии, «если экспортер данных обеспечивает адекватный уровень защиты, в частности, используя стандартный контракт на трансграничный аутсорсинг обработки данных FDPIC или стандартные договорные положения Европейской комиссии по передаче персональных данных обработчикам, и информирует FDPIC об этих гарантиях». Предполагается, что финансовые данные будут переданы в Россию с использованием именно этих стандартов.

Существуют три основных способа сотрудничества налоговых органов разных стран в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств:

  • Обмен налоговой информацией по запросу — EOIR (Exchange of Information on Request);
  • Обмен данными об операциях транснациональных компаний — CbC (Сountry-by-Country reporting);
  • Автоматический обмен по единому стандарту CRS (Common Reporting Standard).

Автообмен рассматривается как наиболее эффективный метод. В инициативе участвуют свыше 100 стран и территорий, включая основные финансовые центры. Россия начала постепенно обмениваться информацией в автоматическом режиме в сентябре прошлого года. ФНС получает от зарубежных коллег данные о счетах россиян за рубежом, взамен передавая информацию о счетах иностранцев в России. В отчетах указывается номер счета клиента банка, имя, дата рождения и адрес, а также баланс, выписка по платежам и доходам от дивидендов, процентов, купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых активов. Сравнение этих данных с налоговыми декларациями позволит выявить налоговые нарушения.

Владельцам счетов в зарубежных банках, чтобы понимать, в какие страны может быть передана информация о счетах, рекомендуется уточнить у клиентского менеджера, какие данные указаны в клиентском файле иностранного банка. «Хотя формально банки не обязаны информировать клиента о том, будут ли включать своего клиента в отчетность, и в отношении какой страны будут рассматривать его налоговым резидентом, менеджер может сориентировать, какая информация — например, контакты и адреса за рубежом — указаны в файле клиента. Если информация устаревшая или по иным причинам некорректная, лучше скорректировать. Иначе старый номер телефона или почтовый адрес в другой стране может сослужить плохую службу: информация придет в ту страну при автообмене, и необходимо будет уже пояснять, почему же владелец счета не является там налоговым резидентом», — объяснила Быховская.

При этом большинство россиян со счетами за рубежом знали, что автообмен со Швейцарией неизбежен, считает эксперт. Помимо международных механизмов борьбы с уходом от налогов, 173-ФЗ «Об особенностях финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами» обязывает иностранные банки информировать ФНС о счетах россиян. «И хотя российский закон не имеет экстерриториального действия, де-факто часть банков предоставляли такую информацию ФНС», — рассказала Быховская.

Оценить объемы денежных средств, которые россияне хранят в швейцарских банках, невозможно, поскольку Швейцария не раскрывает подобную информацию. Иностранцы в целом держали в швейцарских банках 591 млрд франков (около $600 млрд). О значимости Швейцарии для российских частных клиентов говорит статистика Банка России по трансграничным переводам физических лиц: Швейцария занимает первое место по перечислениям из России — $9,16 млрд за 2018 год. Средняя сумма одного перевода из России в Швейцарию составила почти $9 тыс.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, обмен финансовой информацией, уклонение от налогов
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