ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Уже этой осенью Федеральная налоговая служба получит данные об активах россиян в одном из крупнейших финансовых центров мира. Ранее Швейцария откладывала обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на осень этого года, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. ФНС получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год. Основные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты, сообщил РБК Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии.

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей [налогообложения], но мы будем внимательно следить за ситуацией», — отмечается в комментарии SIF.

Швейцария откладывала начало автообмена

Россия и Швейцария с 2017 года вели переговоры об автоматическом обмене финансовой информацией для борьбы с махинациями и отмыванием средств. Изначально Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии категорически не рекомендовал обмениваться данными с Россией, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных. В аналогичной ситуации оказались Китай, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Мексика и ЮАР.

27 сентября 2017 года парламент Швейцарии неохотно одобрил автообмен с Россией. Решение было принято с перевесом всего в десять голосов — 100 «за» и 90 «против». «Не исключено, что Швейцария до последнего хотела сохранить статус страны с надежной банковской тайной», — предполагает партнер EY Ирина Быховская.