ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Ранее Великобритания сообщила, что не будет обмениваться финансовой информацией с Россией, по крайней мере в 2019 году. Мотивы такого решения не раскрываются, чтобы не подорвать доверие других стран, сообщала РБК британская налоговая служба. При этом Москва и Лондон, как и прежде, обмениваются налоговой информацией по запросам и сообщают об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях.
Как сообщал РБК представитель Государственного секретариата по международным финансам Швейцарии, российское законодательство не гарантирует достаточный уровень защиты конфиденциальности данных. Такую оценку дал федеральный комиссар по защите данных и информации (FDPIC), и она аналогична позиции Европейского союза, отмечалось в сообщении SIF.
Федеральная налоговая служба России настаивает: у Швейцарии нет каких-либо оснований для приостановки автоматического обмена с Россией, поскольку, по оценке Глобального форума по прозрачности и обмену информацией, практика защиты данных в России соответствует международным стандартам, прокомментировали РБК в ФНС. Нет ни одного доказанного нарушения Россией прав человека в связи с налогообложением и международным обменом информацией, подчеркнули в ФНС.
Защиту конфиденциальности информации гарантирует Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам 1988 года, которую Россия ратифицировала в 2014 году. При этом Конвенция разрешает использовать данные для целей, отличных от налогообложения, после одобрения компетентных органов страны-партнера.
Как пояснили РБК в швейцарском ведомстве, передача данных в Россию будет соответствовать требованиям Швейцарии, «если экспортер данных обеспечивает адекватный уровень защиты, в частности, используя стандартный контракт на трансграничный аутсорсинг обработки данных FDPIC или стандартные договорные положения Европейской комиссии по передаче персональных данных обработчикам, и информирует FDPIC об этих гарантиях». Предполагается, что финансовые данные будут переданы в Россию с использованием именно этих стандартов.
Существуют три основных способа сотрудничества налоговых органов разных стран в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств:
- Обмен налоговой информацией по запросу — EOIR (Exchange of Information on Request);
- Обмен данными об операциях транснациональных компаний — CbC (Сountry-by-Country reporting);
- Автоматический обмен по единому стандарту CRS (Common Reporting Standard).
Автообмен рассматривается как наиболее эффективный метод. В инициативе участвуют свыше 100 стран и территорий, включая основные финансовые центры. Россия начала постепенно обмениваться информацией в автоматическом режиме в сентябре прошлого года. ФНС получает от зарубежных коллег данные о счетах россиян за рубежом, взамен передавая информацию о счетах иностранцев в России. В отчетах указывается номер счета клиента банка, имя, дата рождения и адрес, а также баланс, выписка по платежам и доходам от дивидендов, процентов, купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых активов. Сравнение этих данных с налоговыми декларациями позволит выявить налоговые нарушения.
Владельцам счетов в зарубежных банках, чтобы понимать, в какие страны может быть передана информация о счетах, рекомендуется уточнить у клиентского менеджера, какие данные указаны в клиентском файле иностранного банка. «Хотя формально банки не обязаны информировать клиента о том, будут ли включать своего клиента в отчетность, и в отношении какой страны будут рассматривать его налоговым резидентом, менеджер может сориентировать, какая информация — например, контакты и адреса за рубежом — указаны в файле клиента. Если информация устаревшая или по иным причинам некорректная, лучше скорректировать. Иначе старый номер телефона или почтовый адрес в другой стране может сослужить плохую службу: информация придет в ту страну при автообмене, и необходимо будет уже пояснять, почему же владелец счета не является там налоговым резидентом», — объяснила Быховская.
При этом большинство россиян со счетами за рубежом знали, что автообмен со Швейцарией неизбежен, считает эксперт. Помимо международных механизмов борьбы с уходом от налогов, 173-ФЗ «Об особенностях финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами» обязывает иностранные банки информировать ФНС о счетах россиян. «И хотя российский закон не имеет экстерриториального действия, де-факто часть банков предоставляли такую информацию ФНС», — рассказала Быховская.
Оценить объемы денежных средств, которые россияне хранят в швейцарских банках, невозможно, поскольку Швейцария не раскрывает подобную информацию. Иностранцы в целом держали в швейцарских банках 591 млрд франков (около $600 млрд). О значимости Швейцарии для российских частных клиентов говорит статистика Банка России по трансграничным переводам физических лиц: Швейцария занимает первое место по перечислениям из России — $9,16 млрд за 2018 год. Средняя сумма одного перевода из России в Швейцарию составила почти $9 тыс.