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Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот
Конвенция MLI — новый механизм против ухода от налогов —  заработает в России не с 2020 года, как планировалось ранее, а с 2021-го, сообщил Минфин. Отсрочка поможет бизнесу лучше подготовиться к ужесточению налогового контроля

Конвенция против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI) сведет к нулю налоговую экономию для многих холдинговых компаний. Однако из-за затягивания формальных процедур она начнет применяться в России не ранее 2021 года, сообщил Минфин. Ожидалось, что в отношении налога на доходы у источника выплаты MLI заработает с 1 января 2020 года. Это позитивная новость для бизнеса, поскольку многие не успели оперативно среагировать на ужесточающийся налоговый контроль, рассказали опрошенные РБК юристы.

Отсрочка на год

Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам. Перед началом применения конвенции страны, между которыми есть соглашения об избежании двойного налогообложения, должны обменяться уведомлениями о завершении внутренних процедур. При этом MLI может вступить в силу только с 1 января года, перед которым улажены все формальности.

Россия не направила такие уведомления, как и ее партнеры по налоговым соглашениям, отмечается в сообщении Минфина. Основная работа завершится в 2020 году, заверили в министерстве. Следовательно, применение MLI начнется не ранее 1 января 2021 года.

Что такое конвенция MLI

Конвенция MLI даст налоговым органам больше оснований для оспаривания налоговой выгоды, автоматически изменив сразу 71 международное соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Нередко компании используют эти соглашения для ухода от налогов. Например, регистрируя техническую компанию на Кипре и выплачивая налог с дивидендов и процентов по займам по ставкам 5 и 0% вместо 15 и 20% в России.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в год бюджеты стран теряют $100–240 млрд, из-за того что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, а это 4–10% мировых поступлений налога на прибыль. Россия присоединилась к подавляющему большинству положений MLI, ужесточающих правила получения льгот.

Перенос начала применения MLI — это, безусловно, положительная новость для международных групп, прокомментировал РБК директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев: «Значение MLI не стоит недооценивать, и, исходя из нашей практики, не все группы в полной мере подготовились к его введению».

Характерным стало дело X5 Retail Group (включает 39 компаний, управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Группе доначислили 1,4 млрд руб. налогов, и суд (пока первой инстанции) поддержал решение. Группа начала реструктуризацию в 2013 году и рамках одной из сделок вывела деньги в Кипр и Люксембург, не уплатив налог ни в России, ни за рубежом, отмечается в решении суда. В итоге компании «Агроаспект» (входит в ГК «Перекресток») доначислили налог на прибыль, увеличив прибыль на проценты, а все выплаты в пользу иностранных компаний переквалифицировали в дивиденды, обложив налогом по стандартной ставке 15%.

Лазейки закроются

Бизнес по-прежнему функционирует по принципу «оттока» капитала за рубеж для налоговой экономии, констатировала юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Дарья Каменская.

MLI должна кардинально ограничить применение льготных налоговых ставок. Например, иностранные холдинговые, управляющие и финансирующие компании прямо исключены из перечня компаний, при выплате дохода которым можно будет применить льготы, рассказала юрист.

По ее словам, отсрочка MLI по меньшей мере до 2021 года позволит компаниям серьезнее подготовиться — оценить ее влияние на свой бизнес, и если налоговая экономия сведется к нулю, провести реструктуризацию.

При этом для компаний, которые хотят выйти на зарубежные рынки, ситуация кардинально не изменится, но значительно возрастет бремя доказывания ведения реальной деятельности, пояснила Каменская.

Экономить на налогах все сложнее

В то же время не стоит забывать, что налоговые органы уже активно применяют схожие с MLI инструменты проверки, предупредил Александр Токарев из КПМГ. Например, концепция фактического получателя дохода (ФПД) предполагает, что при выплате пассивного дохода из России в пользу иностранной компании и применении льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения нужно обосновать бизнес-цель создания такой иностранной компании. По сути, это и есть одно из основных положений MLI — «тест на основную цель» (principal purpose test), указал Токарев.

Более того, еще один схожий инструмент — ст. 54.1 Налогового кодекса (против необоснованной налоговой выгоды) — позволяет налоговикам доказать отсутствие деловой цели создания фирмы или проведения операций и также оспорить применение льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения, рассказал эксперт.

Налоговые органы все тщательнее проверяют трансграничные сделки и реструктуризации бизнеса на предмет «искусственности», отметил Токарев. Поэтому компаниям необходимо как можно лучше подготовиться к обоснованию наличия в сделке или реструктуризации реальной деловой цели.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, офшоры, уход от налогов, Минфин
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