Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот

Конвенция MLI — новый механизм против ухода от налогов — заработает в России не с 2020 года, как планировалось ранее, а с 2021-го, сообщил Минфин. Отсрочка поможет бизнесу лучше подготовиться к ужесточению налогового контроля

Конвенция против злоупотреблений соглашениями об избежании двойного налогообложения (MLI) сведет к нулю налоговую экономию для многих холдинговых компаний. Однако из-за затягивания формальных процедур она начнет применяться в России не ранее 2021 года, сообщил Минфин. Ожидалось, что в отношении налога на доходы у источника выплаты MLI заработает с 1 января 2020 года. Это позитивная новость для бизнеса, поскольку многие не успели оперативно среагировать на ужесточающийся налоговый контроль, рассказали опрошенные РБК юристы.

Отсрочка на год

Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам. Перед началом применения конвенции страны, между которыми есть соглашения об избежании двойного налогообложения, должны обменяться уведомлениями о завершении внутренних процедур. При этом MLI может вступить в силу только с 1 января года, перед которым улажены все формальности.

Россия не направила такие уведомления, как и ее партнеры по налоговым соглашениям, отмечается в сообщении Минфина. Основная работа завершится в 2020 году, заверили в министерстве. Следовательно, применение MLI начнется не ранее 1 января 2021 года.