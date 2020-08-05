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Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

Россия предложила Нидерландам отменить пониженные ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из России в эту страну, сообщил КПМГ и подтвердил Минфин России.
Фото: Peter Dejong / AP
Фото: Peter Dejong / AP

Минфин предложил коллегам в Нидерландах пересмотреть действующее налоговое соглашение и поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%. Об этом сообщил КПМГ, пресс-служба Минфина официально подтвердил РБК эту информацию.

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — указано в сообщении КПМГ.

РБК направил запрос в Министерство Нидерландов.

Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если страны не согласятся с предложенными условиями, по поручению президента Владимира Путина Россия должна разорвать налоговые соглашения.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Также идет подготовка к расторжению договора с Мальтой. Списка стран, соглашения с которыми будут пересмотрены или расторгнуты, пока нет.

Для того, чтобы соглашение с Нидерландами перестало действовать, Минфин должен был направить уведомление до 30 июня этого года. Поэтому, даже если страны не придут к компромиссу и Россия захочет расторгнуть налоговое соглашение, его положения будут применяться по крайней мере еще в 2021 году, отмечает КПМГ.

Об отмене льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», объявил 25 марта президент Владимир Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на изменения. Дополнительные доходы должны направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.

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Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, офшоры, Нидерланды, дивиденды
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