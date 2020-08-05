Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

Россия предложила Нидерландам отменить пониженные ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из России в эту страну, сообщил КПМГ и подтвердил Минфин России.

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Минфин предложил коллегам в Нидерландах пересмотреть действующее налоговое соглашение и поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%. Об этом сообщил КПМГ, пресс-служба Минфина официально подтвердил РБК эту информацию.

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — указано в сообщении КПМГ.

РБК направил запрос в Министерство Нидерландов.

Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если страны не согласятся с предложенными условиями, по поручению президента Владимира Путина Россия должна разорвать налоговые соглашения.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром. Также идет подготовка к расторжению договора с Мальтой. Списка стран, соглашения с которыми будут пересмотрены или расторгнуты, пока нет.