Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Обе страны приняли предложение Минфина поднять ставки на дивиденды и проценты из России до максимума. Переговоры с Кипром продолжатся, несмотря на заявление России о начале денонсации налогового соглашения

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Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Россия согласилась провести раунд переговоров с Кипром в Москве 10 и 11 августа. «Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — уточнил Сазанов.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну. После правительство Кипра сообщило о планах провести последний раунд переговоров 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации СИДН с Мальтой. Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — заверил Сазанов. Ранее Минфин уведомил о начале подготовки к расторжению договора с Мальтой.