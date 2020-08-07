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Экономика ,  
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Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Обе страны приняли предложение Минфина поднять ставки на дивиденды и проценты из России до максимума. Переговоры с Кипром продолжатся, несмотря на заявление России о начале денонсации налогового соглашения
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Россия согласилась провести раунд переговоров с Кипром в Москве 10 и 11 августа. «Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — уточнил Сазанов.

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Экономика
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну. После правительство Кипра сообщило о планах провести последний раунд переговоров 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации СИДН с Мальтой. Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — заверил Сазанов. Ранее Минфин уведомил о начале подготовки к расторжению договора с Мальтой.

О позиции Нидерландов, с которыми также планируется пересмотреть налоговое соглашение, замминистра не сообщил.

Ставка налога на дивиденды в пользу иностранных компаний составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%. СИДН позволяют существенно снизить налоги по дивидендам и процентам. Например, с Кипром, Мальтой и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами — нет. Поэтому эти юрисдикции, с которыми у России заключены СИДН, часто используются для транзита прибыли в офшоры.

Об отмене льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», объявил президент Владимир Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на изменения. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно.

Мишенью номер один стал Кипр. Аналогичные уведомления о повышении налоговых ставок Минфин направил на Мальту, в Люксембург и Нидерланды.

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Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, Кипр, дивиденды
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