Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия начала процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, объявил российский Минфин. Переговоры о его пересмотре не привели к результату

Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин.

«В июне–июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Идею отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», предложил 25 марта президент Владимир Путин.

После выхода из СИДН с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти).

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