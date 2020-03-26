Минфин объяснил порядок сбора повысившегося налога на дивиденды

Под повышенную до 15% ставку налога на выводимые из России дивиденды попадут компании, которые работают в так называемых транзитных юрисдикциях — например, на Кипре. Обычно их создают специально для сокращения платежей

Налог на дивидендам, выводимым на зарубежные счета, коснется тех компаний, которые были специально созданы в зарубежной юрисдикции для оптимизации налогообложения. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

«Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения», — пояснили в ведомстве. К таким юрисдикциям, к примеру, относятся компании, зарегистрированные на Кипре.

Рост налога не затронет процентных доходов, которые выплачиваются по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний или займам, предоставляемым иностранными банками.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Они не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 году.