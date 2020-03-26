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Минфин объяснил порядок сбора повысившегося налога на дивиденды

Под повышенную до 15% ставку налога на выводимые из России дивиденды попадут компании, которые работают в так называемых транзитных юрисдикциях — например, на Кипре. Обычно их создают специально для сокращения платежей

Налог на дивидендам, выводимым на зарубежные счета, коснется тех компаний, которые были специально созданы в зарубежной юрисдикции для оптимизации налогообложения. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

«Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения», — пояснили в ведомстве. К таким юрисдикциям, к примеру, относятся компании, зарегистрированные на Кипре.

Рост налога не затронет процентных доходов, которые выплачиваются по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний или займам, предоставляемым иностранными банками.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Они не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 году.

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Сейчас максимальная ставка налога на дивиденды составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%, но ее можно снизить при применении льгот в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). Это в частности касается компаний зарегистрированных на Кипре. Таким образом можно уменьшить ставку до 5 — 10%.

В выступлении 25 марта Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Он потребовал обложить их «адекватным налогом». Президент отметил, что сейчас порядка двух третей этих средств облагаются налогом лишь в 2%. «Это, конечно, мягко говоря, несправедливо», — заключил глава государства.

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Опрошенные РБК эксперты указывали, что с новым порядком налогообложения дивидендов есть неясности. Так, директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин отмечал, что непонятно, будут ли предложенные меры применяться ко всем без исключений, включая мультинациональные компании с иностранным происхождением, которые строили свои бизнес-модели в России, исходя из возможности применять пониженные ставки налога при репатриации прибыли из России в страны их штаб-квартир. Партнер КПМГ Анна Воронкова указывала, что от нового порядка налогообложения в этом случае могут пострадать иностранные инвесторы.

Авторы: Юлия Старостина, Георгий Тадтаев
Теги: Минфин, дивиденды, налоги
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