Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Главная из инициатив в «дорожной карте» — существенное расширение право на применение льготной ставки в 5% на дивиденды за рубеж. Сейчас такое право есть только у публичных международных холдинговых компаний.
Международными холдинговыми компаниями (МХК) признаются не все резиденты САР, а только те, кто выполняет критерии: созданы до 2018 года; контролирующие лица стали таковыми до 2017 года; зарегистрированы в САР в порядке редомициляции — сменили «прописку» с сохранением названия, банковских счетов, штата сотрудников, договорных отношений и т.д.
Расширение льготы 5% — «щедрый жест в период, когда бюджет несет потери в связи с пандемией и низкими ценами на энергоресурсы», отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова. Идея выбивается на общем фоне повышения налогового бремени на выплаты доходов за рубеж.
По поручению президента, ставки налогов на дивиденды и проценты на Кипр, в Люксембург и Мальту вырастут до максимума в 15% и 20%. Кроме того, Минфин намерен закрыть возможности для «сквозного подхода» — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе 0%.
«Многие компании сейчас находятся в подвешенном состоянии, не понимают, как действовать дальше. Оптимальные решения, которые работали еще недавно, теперь потеряли смысл», — объясняет Кузнецова из Deloitte. «В этих условиях в САРы может выстроиться очередь, особенно из компаний на Кипре с учетом неясности будущего налогового соглашения с этой страной, поскольку это может стать чуть ли не единственным способом применить ставку на дивиденды в 5%», — считает эксперт.
Сейчас в САРах зарегистрировано 30 компаний и один фонд. Среди резидентов САР пока почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства — российские бенефициары, рассказала партнер PwC, участник утвержденной правительством экспертной группы по направлению «корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность» Галина Науменко.
Редомициляция в САР может стать хорошей альтернативой, например, для совместных предприятий, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: «Для компаний, которые хотят продолжать облагать по ставке 0% входящие дивиденды и при этом продолжать использовать иностранное право для акционерного соглашения, «переезд» в САР может стать панацеей».
Но налоги — далеко не главный фактор в решении о смене юрисдикции. «Бизнес учитывает правовые аспекты, степень защиты права собственности, общую обстановку в стране», — заключает партнер EY Марина Белякова.