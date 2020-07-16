Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

На фоне общего ужесточения налогового режима для выплат за рубеж резидентам специальных административных районов во Владивостоке и Калининграде обещают разрешить ставку налога на дивиденды в 5% вместо 15%

Резидентам специальных административных районов (САР) на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Меры из «дорожной карты» во многом копируют лучшие европейские практики. Бизнес получит либеральный холдинговый режим, как на Кипре и в Голландии, рассказали РБК налоговые консультанты.

Подробнее о всех преференциях для резидентов САР читайте в материале РБК Pro.

Законопроекты планируется подготовить к сентябрю 2020 года и принять в мае-июне 2021 года. Изменения должны вступить в силу с 2022 года. РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.