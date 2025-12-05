 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, должно основываться на выполнении определенных условий. Видеозапись своего выступления по этому поводу в парламенте Де Вевер разместил в X.

Премьер отметил, что «распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказывать на нас давление, но наши условия разумны и конструктивны». Бельгия не намерена «утруждать себя безответственными рисками», написал премьер в посте к видео.

Выступая в парламенте, де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия как для Бельгии, так и для всей Европы.

«Правительство всегда устанавливало три четких условия для того, чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции. Первое условие — распределение всех рисков. Бельгия никогда не воспримет несение рисков такой операции самостоятельно», — сказал он.

Де Вевер отметил, что, согласно действующим двусторонним соглашениям о защите инвестиций, штрафы за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов.

Вторым условием политик назвал «ликвидность и защиту от рисков». Он пояснил, что в Euroclear должны быть все необходимые фонды на случай, когда они потребуются.

Третье условие, по его словам — это «честное распределение расходов», которое заключается том, что все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами, должны участвовать в этом.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 01:50 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 01:50
Вэнс выразил надежду на скорые «хорошие новости» по Украине Политика, 02:12
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 02:05
Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева Политика, 02:05
Haaretz сообщила об угрозе депортации из Израиля тысяч украинцев Политика, 01:45
Министр Индии описал торговлю с Россией и вспомнил советского поэта Политика, 01:12
Правительство Индии опровергло сделку о лизинге атомной подлодки у России Политика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Второй за ночь российский аэропорт ограничил полеты Политика, 00:56
Силы ПВО уничтожили 44 дрона над регионами России за три часа Политика, 00:27
Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле Политика, 00:21
Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России Политика, 00:20
В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Путин и Моди проведут переговоры в Индии Политика, 00:03