Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, должно основываться на выполнении определенных условий. Видеозапись своего выступления по этому поводу в парламенте Де Вевер разместил в X.
Премьер отметил, что «распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказывать на нас давление, но наши условия разумны и конструктивны». Бельгия не намерена «утруждать себя безответственными рисками», написал премьер в посте к видео.
Выступая в парламенте, де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия как для Бельгии, так и для всей Европы.
«Правительство всегда устанавливало три четких условия для того, чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции. Первое условие — распределение всех рисков. Бельгия никогда не воспримет несение рисков такой операции самостоятельно», — сказал он.
Де Вевер отметил, что, согласно действующим двусторонним соглашениям о защите инвестиций, штрафы за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов.
Вторым условием политик назвал «ликвидность и защиту от рисков». Он пояснил, что в Euroclear должны быть все необходимые фонды на случай, когда они потребуются.
Третье условие, по его словам — это «честное распределение расходов», которое заключается том, что все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами, должны участвовать в этом.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили