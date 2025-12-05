Премьер Бельгии назвал три условия использования активов России для Киева

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что использование российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, должно основываться на выполнении определенных условий. Видеозапись своего выступления по этому поводу в парламенте Де Вевер разместил в X.

Премьер отметил, что «распространяется много ложных инсинуаций, чтобы оказывать на нас давление, но наши условия разумны и конструктивны». Бельгия не намерена «утруждать себя безответственными рисками», написал премьер в посте к видео.

Выступая в парламенте, де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия как для Бельгии, так и для всей Европы.

«Правительство всегда устанавливало три четких условия для того, чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции. Первое условие — распределение всех рисков. Бельгия никогда не воспримет несение рисков такой операции самостоятельно», — сказал он.

Де Вевер отметил, что, согласно действующим двусторонним соглашениям о защите инвестиций, штрафы за незаконную экспроприацию могут значительно превышать стоимость самих активов.

Вторым условием политик назвал «ликвидность и защиту от рисков». Он пояснил, что в Euroclear должны быть все необходимые фонды на случай, когда они потребуются.

Третье условие, по его словам — это «честное распределение расходов», которое заключается том, что все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами, должны участвовать в этом.

