Орбан пригрозил Брюсселю судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

ЕС проиграет дело, поскольку явно нарушает конституционные нормы, заявил Орбан. Брюссель предлагал отказаться от вето для внешнеполитических вопросов. По данным FT и Politico, без Венгрии также пытаются принять в ЕС Украину

Виктор Орбан (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Венгрия подаст в суд на руководство ЕС, если оно попытается нарушить основные законы объединения, чтобы лишить страну права вето. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

По мнению Орбана, Евросоюз неизбежно проиграет это дело. Действия Брюсселя он назвал «как минимум явным нарушением конституционных норм».

«Это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — ответил премьер на вопрос о планах ЕС лишить Венгрию права вето и обойти ее возражения в вопросе приема Украины в объединение (цитата по «РИА Новости»).

Он высказал мнение, что Брюссель хочет сместить нынешнее правительство Венгрии на парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026-го. Цель руководства ЕС — добиться, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются «креатурой Брюсселя» и поддерживаются «огромными деньгами» через неправительственные организации, считает Орбан.

Такие силы, придя к власти, могут одобрить вступление Украины в Евросоюз, полагает политик.

«Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто», — добавил он.

Будапешт уже выражал готовность подать в суд на исполнительную власть ЕС из-за разногласий по разным вопросам, таким как расходы на охрану внешних границ союза. В августе страна обжаловала в суде ЕС решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира в обход ее мнения. В суд на Венгрию подавала и Еврокомиссия.

В ЕС, согласно принципу единогласия, каждая страна — участница сообщества имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. Москва считает санкции незаконными.

Голосование по этому принципу проводится в Совете ЕС по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными. Среди них — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала отказаться от права вето и «оков единогласия» при решении внешнеполитических вопросов. Bloomberg писал, что изучать возможные правовые ходы с целью изменить принцип голосования по этой сфере начали несколько стран ЕС.

Politico сообщало, что председатель Евросовета Антониу Кошта пытается обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС путем упрощения процесса приема новых членов. О планах Брюсселя начать техническую работу по приему в объединение Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии, также писала Financial Times.

Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, поскольку речь идет об экономической, а не военной интеграции.