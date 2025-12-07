 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы

FT: Брюссель нашел возможность бессрочно заблокировать российские активы
Сюжет
Война санкций
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет принимать решения без единогласного согласия всех стран — участниц блока, что позволит заморозить российские активы бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода, сообщает Financial Times.

Статья, о которой идет речь, как говорится в материале, позволяет принимать меры без единогласного решения в случае серьезных экономических потрясений, коими Евросоюз считает боевые действия на Украине и «гибридную агрессию» России.

«Брюссель предлагает использовать это для бессрочного блокирования резервов России до принятия аналогичного активного решения о снятии блокировки», — пишет FT.

Газета отмечает, что при принятии решений о продлении блокировки российских активов существует риск, что одна из стран ЕС, например, Венгрия, выступит против этого, и без единогласного решения в таком случае мера может быть снята.

Москва считает любые действия со своими активами воровством и предупреждает об ответных мерах.

Материал дополняется

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
