FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы
Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет принимать решения без единогласного согласия всех стран — участниц блока, что позволит заморозить российские активы бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода, сообщает Financial Times.
Статья, о которой идет речь, как говорится в материале, позволяет принимать меры без единогласного решения в случае серьезных экономических потрясений, коими Евросоюз считает боевые действия на Украине и «гибридную агрессию» России.
«Брюссель предлагает использовать это для бессрочного блокирования резервов России до принятия аналогичного активного решения о снятии блокировки», — пишет FT.
Газета отмечает, что при принятии решений о продлении блокировки российских активов существует риск, что одна из стран ЕС, например, Венгрия, выступит против этого, и без единогласного решения в таком случае мера может быть снята.
Москва считает любые действия со своими активами воровством и предупреждает об ответных мерах.
Материал дополняется
