Силуанов назвал основные риски для бюджета на 2023 год

В 2023 году бюджетный дефицит может оказаться выше запланированного, а объем экспорта энергоносителей — ниже, заявил глава Минфина. Сохраняются и внешние угрозы. В таких условиях решением могут стать траты из ФНБ и заимствования

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2023 году для федерального бюджета будет актуален ряд рисков, основными из которых будут ценовые и ограничительные, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Среди наиболее явных из них он перечислил следующие:

Сокращение нефтегазовых доходов

Министр отметил, что на фоне введения западными странами «потолка цен» в 2023 году может произойти сокращение нефтегазового экспорта из России. «Если мы <...> не будем продавать [нефть] в одни страны, а будем продавать в другие страны, это снизит объем добычи и объемы экспорта энергоресурсов из России. В принципе, об этом много говорили, что это возможно. Вопрос — пополнится ли наш нефтегазовый бюджет теми объемами, которые мы предусмотрели, или нет. Это один риск», — сказал Силуанов.

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 году составляет 8,9 трлн руб., из которых более 900 млрд — это дополнительные доходы, которые должны поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Министр отметил, что Минфин не оценивал потенциальные потери бюджета от применения западными странами потолка цен. «Установление «потолков» — понятно, что это все нерыночное, но цены-то рыночные, нормальные. И от этого уже будет зависеть вопрос цены договоренности между экспортерами и потребителями наших нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул министр. Он признал, что во многом решающим для бюджета станет вопрос дисконта, который может меняться. «Будет нефть [торговаться по] $100/барр., не знаю, мы же за $60 не будем продавать? Будем продавать гораздо выше, если найдем потребителя. Будет $150? Соответственно, будет [цена продажи] еще выше. И наоборот», — сказал Силуанов.

В целом поступление валютной выручки в страну будет зависеть от того, какими будут спрос и предложение нефти, а также найдут ли российские экспортеры новые рынки, считает глава Минфина.

Даже если «цены падают, объемы [экспорта] сокращаются» из-за возможной рецессии в мире, бюджет будет использовать два источника — ФНБ и займы, так что все бюджетные обязательства будут выполнены, сказал Силуанов.

Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере $66,47/барр, что почти на 20% ниже, чем в ноябре 2021 года ($79,68/барр.), сообщал Минфин. Котировки Brent достигали $99,26/барр. в начале месяца и снизились до $85,41/барр. к концу ноября. В конце ноября, в преддверии введения потолка цен, скидки на российскую нефть Urals к эталону Brent доходили до 40%.

Внешние риски

«Мы видим еще внешние риски, они сохраняются. Они могут быть, могут иметь место», — сказал министр. Пока же в прогнозе по основным макропоказателям, влияющим на бюджет, сохраняется оптимизм.

«Мы, мне кажется, можно сказать, что оптимистически запланировали прогноз к бюджету: нефть — $70/барр., курс — 68 руб. за доллар, газ — $700 за 1 тыс. кубов. Что еще такого оптимистичного? <...> Мы видим, что у нас неплохие, и, может быть, даже будут лучше прогнозы по фонду оплаты труда, страховые взносы будут лучше выполняться», — сказал Силуанов.

В то же время динамика поступлений по налогу на прибыль будет зависеть от многих факторов — как ограничительных, так и курсовых. В зоне риска находятся в первую очередь экспортеры, в том числе металлурги и производители удобрений, полагает министр.

Рост дефицита бюджета

Глава Минфина допустил, что результате сокращения бюджетных поступлений дефицит в 2023 году окажется выше запланированных 2,9 трлн руб. (2% ВВП). «Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы будут ниже запланированных», — указал Силуанов.

Федеральный бюджет предусматривает доходы на 2023 год в размере 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), а расходы — 29 трлн (19,4% ВВП). «Если все будет, как запланировано — соотношения курсовые, ценовые, то мы будем направлять в ФНБ [избыток нефтегазовых доходов]. Если не будет, будем, значит, обратные процессы реализовывать. Или, возможно осуществление, как и в текущем году, заимствований на рынке», — сказал министр.

В целом принятый бюджет составлен с учетом всех взятых государством обязательств. Если будет возникать потребность в дополнительных тратах, решение об их финансировании будут приниматься в индивидуальном порядке. «На сегодняшний момент, исходя из нынешних реалий и возможностей наших учреждений, экономики и так далее, все это рассчитано и учтено в прогнозах будущего года. Какие-то новые, если будут решения, будем реагировать по ходу исполнения», — заключил Силуанов.