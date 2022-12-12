Доходы федерального бюджета резко выросли впервые с лета

В ноябре доходы федерального бюджета выросли почти на треть в годовом выражении, сообщил Минфин. На это в первую очередь повлияли разовые выплаты «Газпрома» на 1 трлн руб. Без них бюджетные доходы снизились бы пятый месяц подряд

Здание Министерства финансов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Доходы федерального бюджета в ноябре 2022 года увеличились на 31% в номинальном выражении по сравнению с ноябрем 2021 года (до 2,64 трлн руб.), следует из данных, раскрытых 12 декабря Минфином, и расчетов РБК. До этого на фоне санкционного давления и негативной экономической динамики поступления в федеральную казну сокращались четыре месяца подряд: в октябре их снижение составило 4,3%, в сентябре находилось в пределах 4%, а в августе достигало 10,5%. Наиболее резкий спад произошел в июле — тогда доходы упали сразу на 26% год к году.

Годовая инфляция в ноябре составила 12%, сообщал Росстат. Это означает, что с поправкой на темпы роста цен увеличение доходов в ноябре было бы менее значительным. По сравнению с октябрем 2022 года объем поступлений в казну вырос примерно на 10%.

Всплеск ненефтегазовых доходов

Основной вклад в рост поступлений в федеральный бюджет внесли ненефтегазовые доходы, которые в ноябре увеличились на 58% год к году, до 1,77 трлн руб. В предыдущие месяцы ненефтегазовые поступления в основном снижались: например, в октябре они упали на 20%, а в сентябре — на 4% в годовом выражении. Сокращение ненефтегазовых бюджетных доходов в июле — на 29% к прошлому году — было рекордным как минимум за 11 лет.

Драйвером роста ненефтегазовых доходов в ноябре стали так называемые прочие неналоговые поступления, куда входят дивиденды госкомпаний, платежи за пользование природными ресурсами и т.д. По данным Минфина, они увеличились в 3,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого года — до 722,4 млрд руб. Это прежде всего связано с выплатой рекордных дивидендов «Газпромом» в размере 1,2 трлн руб., более 600 млрд из которых получило государство.

Значительный рост продемонстрировал и налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние товары, увеличившийся на 74%, до 429,3 млрд руб. В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что «платежи по НДС соответствуют ожидаемым показателям, с учетом перераспределения возмещения налога на первый месяц квартала». В октябре сбор внутреннего НДС сократился на 39% к сентябрю, что могло быть связано с ускоренным возмещением налога по итогам третьего квартала, в том числе экспортерам, писал РБК. Уплате в бюджет подлежит разница между «входящим» и «исходящим» НДС: предприятие имеет право вычесть и возместить из бюджета «входящий» НДС, то есть тот, который включен в цену закупаемых компанией сырья, материалов, услуг.

Также выросли к уровням ноября 2021 года и поступления федеральной части налога на прибыль — на 34%, до 175,4 млрд руб., и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — на 74%, до 13,8 млрд руб. (в федеральный бюджет идут поступления НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. в год). Рост внутреннего НДС, налога на прибыль и с зарплат скорее обусловлен разовыми конъюнктурными факторами и не говорит о позитивных тенденциях в экономике, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «С точки зрения экономики достаточно трудно объяснить рост НДФЛ на 74%, если номинальная зарплата увеличивается в среднем на 12% в месяц», — указывает она. По итогам года эксперт ждет увеличения сборов перечисленных налогов в диапазоне 10–20% в номинальном выражении.

Ненефтегазовые доходы, связанные с импортом, наоборот, просели: как следует из данных Минфина, НДС на ввозимые товары в ноябре снизился на 25%, до 337 млрд руб., а акцизы на импортную продукцию — на 9%, до 12,5 млрд. Это связано с тем фактом, что импорт товаров в Россию в 2022 году на фоне санкций и ухода зарубежных поставщиков с российского рынка находится на более низком уровне, чем годом ранее.

Здесь в первую очередь сыграл роль курсовой фактор, полагает Донец. По ее оценке, в долларовом выражении в октябре-ноябре импорт сократился лишь на 5% по сравнению с предыдущим годом (в рублях импортный НДС в годовом выражении сократился сильнее из-за крепкого рубля).

Перспективы дефицита

Нефтегазовые доходы бюджета в ноябре сократились на 2%, до 866 млрд руб. Это произошло, несмотря на то что в ноябре в бюджет поступил повышенный НДПИ от «Газпрома» в размере 416 млрд руб. (такие же дополнительные выплаты уже пришли в октябре и ожидаются в декабре). Если бы не эти выплаты, нефтегазовые доходы ноября оказались бы почти в два раза ниже. Кроме того, как сообщал Минфин, поступления от экспортной пошлины на газ оказались отрицательными.

Суммарно разовые поступления от «Газпрома» (часть из них была засчитана в нефтегазовые доходы, другая часть — в ненефтегазовые) в ноябре превысили 1 трлн руб.

Объем расходов в ноябре составил 2,21 трлн руб. (рост на 22% к ноябрю прошлого года), в результате чего профицит бюджета достиг 428,6 млрд руб., следует из данных Минфина. В профицитной зоне бюджет остался прежде всего благодаря «Газпрому» — без него месячный дефицит составил бы около 0,6 трлн руб.

За 11 месяцев года доходы бюджета превысили расходы на 557 млрд руб. Но, как правило, значительная часть расходов переносится на последний месяц года. Минфин ожидает, что дефицит федерального бюджета по итогам всего 2022 года составит около 2% ВВП (что соответствует 2,9 трлн руб.), заявлял журналистам глава ведомства Антон Силуанов. Это означает, что декабрьский дефицит может достичь 3,5 трлн руб.

Дефицит в декабре в размере 2 трлн руб. выглядит более сбалансированной оценкой, полагает Донец. В целом такая ситуация типична для российского бюджета и связана с тем, что в декабре активизируются расходы по госзаказу, инвестиционным программам, дополнительным выплатам бюджетникам к Новому году. «Даже если не успеют выдать на руки, большая часть расходов все равно будет доведена до распределителей. Однако в экономику эти траты будут впитываться уже в следующие несколько месяцев», — сказала эксперт.