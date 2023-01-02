Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал с 185,1 млрд куб. м до 100,9 млрд куб. м

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал почти в два раза

Традиционно 2 января глава «Газпрома» объявил о результатах работы компании за год. Экспорт в страны дальнего зарубежья упал почти наполовину, добыча — на 20%, поставки в Китай выросли до плановых показателей следующего года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2022 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа, заявил глава госкорпорации Алексей Миллер. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале «Газпрома». Объем добычи газа, по словам Миллера, за год составил 412,6 млрд куб. м.

Второго января прошлого года, говоря об итогах 2021 года, Миллер сообщил, что результат экспорта в дальнее зарубежье стал четвертым в истории компании.

«В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)», — сказал тогда Миллер.

Добыча газа за 2021 год составила 514,8 млрд куб. м, что стало лучшим результатом за последние 13 лет, уточнил он.

В годовом отчете «Газпрома», который был опубликован позже, компания сообщила, что добыча газа в 2021 году составила 515,6 млрд куб. м, а объем реализации газа в странах дальнего зарубежья — 247,2 млрд куб. м.

Таким образом, если отталкиваться от данных Миллера по 2022 и предыдущему годам, то падение добычи составило почти 20%, а экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал почти на 45,5%.

Если исходить из данных о реализации газа в дальнем зарубежье, которые указаны в годовом отчете, то падение составило около 60%.

28 декабря 2022 года Миллер сообщил, что компания установила новый рекорд суточных поставок газа в Китай. Он напомнил, что «Газпром» принял решение о поставках газа в Китай в декабре с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%.

«При этом надо отметить, что мы в этом году подписали дальневосточный контракт, который позволяет нам поставлять 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока. И суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», — рассказал он.

Миллер признал, что 2022 год «выдался очень-очень непростым». «На энергетических рынках происходили в буквальном смысле слова тотальные изменения. И если раньше мы называли эти изменения «сверхволатильностью», то к концу года мы стали говорить, что это уже просто-напросто «турбулентность», — оценил он ситуацию.