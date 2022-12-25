Силуанов исключил пополнение ФНБ при ценах на нефть ниже $70

Глава Минфина Силуанов: Россия не будет пополнять ФНБ при цене на нефть ниже $70

При еще более низкой цене глава Минфина не исключил дополнительных заимствований на рынке либо задействования ресурсов Фонда национального благосостояния. Цена в $70 за баррель заложена в бюджет на 2023 год

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин России в 2023 году при цене на нефть ниже $70 за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

Он отметил, что цена в $70 за баррель заложена в бюджет на 2023 год.

«Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при $70 за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При еще более низкой цене министр не исключил дополнительных заимствований на рынке либо задействования «тех ресурсов, которые есть в Фонде национального благосостояния». «Мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких колебаний либо цен, либо санкций. И эта политика и будет проводится в ближайшее время», — отметил Силуанов.

По его словам, Россия ищет новые рынки сбыта сырья, а также альтернативные логистические пути, пусть и более дорогие.

«Сейчас мы видим, что наши компании перенаправляют свои линии поставок с запада на восток и в другие страны. Мы ищем новых потребителей нефти, так как спрос на нефть будет увеличиваться <...> будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже», — пояснил глава Минфина, добавив, что потолок цен на российскую нефть «несомненно приведет к ценовым и рыночным перекосам».

Силуанов назвал США «основным бенефициаром» западных санкций, которые затронули Европу «не меньше, чем Россию». По его словам, произошло то, чего хотели американцы: их поставки нефти и СПГ на европейский рынок увеличились. «Америка выигрывает, а Европа проигрывает», — заключил министр.

ЕС, а также страны G7 и Австралия с 5 декабря ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. В этот же день вступило в силу частичное эмбарго на поставки российского сырья в Евросоюз.

Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые в контрактах потребуют соблюдения ценового лимита на нефть и нефтепродукты, заявил вице-премьер Александр Новак. В начале года страна может снизить добычу на 500–700 тыс. барр. в сутки, сказал он. При этом, по мнению Новака, поставки энергоресурсов из России некому заменить.

Президент Владимир Путин сравнил ограничение цен на энергоресурсы с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. и назвал такой подход «атавизмом колониализма».