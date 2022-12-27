Минфин объяснил увеличение расходов этого года до ₽30 трлн

В ходе рассмотрения бюджета в Госдуме на 2023 год возникли расходы, которые не могли быть учтены в этом проекте. Их перенесли на 2022 год, в результате чего общие расходы в этом году превысят 30 трлн руб., сообщил министр финансов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Расходы федерального бюджета в 2022 году составят «30 с лишним» триллионов рублей по сравнению с 29 трлн, ожидавшимися на момент внесения в Госдуму проекта бюджета на следующую трехлетку. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 22 декабря и вовсе указывает, что расходы могут достичь 31 трлн руб., следует из данных госпортала «Электронный бюджет».

В 2021 году расходы федерального бюджета составили 24,8 трлн руб., то есть номинальный рост расходов может достичь 21–25% при ожидаемой инфляции в районе 12% на конец 2022 года и около 14% в среднем за год.

Силуанов объяснил, что уже в ходе бюджетного процесса, когда проект бюджета находился в парламенте, возник «целый ряд расходов» 2023 года, которые невозможно было учесть в проекте. «Видим возможность ряд расходов следующего года провести в текущем», — сказал министр. «С тем чтобы не рушить весь бюджетный процесс, мы приняли решение о том, чтобы эти допрасходы компенсировать в этом году», — добавил он.

В результате дефицит бюджета в 2022 году достигнет 2% ВВП вместо изначально планировавшихся 0,9% ВВП. На 2023 год по-прежнему планируется дефицит также 2% ВВП (указанные дефициты 2022 и 2023 годов даются без учета отсроченных страховых взносов для ряда организаций и индивидуальных предпринимателей на сумму 0,77 трлн руб., которые не поступили в бюджетную систему в 2022 году, но поступят в следующем). Также сохраняются планы снизить дефицит до 0,7% ВВП в 2024 году, с тем чтобы выйти к нормализации бюджетной политики к 2025 году, указал Силуанов.

По словам министра, часть этих дополнительных расходов 2023 года, перенесенных на 2022-й, носит социальный характер. Часть относится к конфиденциальным ассигнованиям, которые не подлежат раскрытию, дал понять министр.

О переносе на 2022 год порядка 1 трлн руб. расходов сообщала 23 декабря газета «Ведомости».

Проект федерального бюджета на 2023 год предусматривает увеличение оборонных расходов до почти 5 трлн руб. (17% общих расходов) по сравнению с изначально планировавшимися осенью 2021 года 3,5 трлн, расходов на безопасность и правоохранительную деятельность, до 4,4 трлн руб. (15% расходов) по сравнению с изначальными 3 трлн. Расходы государства на новые регионы (Запорожская область, Херсонская область, ЛНР, ЛНР) не назывались. Силуанов сказал журналистам, что по крайней мере в течение переходного периода новые территории будут получать трансферты из федерального бюджета на выполнение в полном объеме расходных обязательств.