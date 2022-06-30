Власти решили изъять половину прибыли «Газпрома» в виде налогов

«Газпром» впервые с 1998 года не заплатит годовые дивиденды. Вместо этого правительство, контролирующее более 50% компании, решило направить половину ее прибыли за 2021 год, или 1,24 трлн руб., на выплату дополнительных налогов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Собрание акционеров «Газпрома» 30 июня решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров компании направить на выплаты акционерам 1,244 трлн руб. (50% скорректированной чистой прибыли).

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Невыплата годовых дивидендов «Газпромом» произойдет впервые после экономического кризиса 1998 года.

Против выплаты дивидендов проголосовали владельцы 50,7% акций «Газпрома», что почти полностью соответствует доли правительства (50,23%), которое контролирует компанию напрямую (38,37%) и через госкомпании «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификация» (0,89%).

На этих новостях акции компании на Московской бирже обвалились на 32,32%, до 207,69 руб. за штуку, потянув за собой вниз весь рынок. В итоге биржа приняла решение временно приостановить торги акциями «Газпрома». Ее индекс IMOEX по итогам торгов упал на 7,02%, до 2210,01 пункта.

РБК направил запросы в пресс-службу «Газпрома» и представителю вице-премьера Александра Новака, курирующего в правительстве топливно-энергетический комплекс и входящего в совет директоров компании.

Почему акционеры «Газпрома» остались без дивидендов

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Совет директоров «Газпрома» в конце мая рекомендовал направить на дивиденды рекордную для компании сумму 1,244 трлн руб., или 52,53 руб. на акцию. «Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка», — сообщала тогда пресс-служба «Газпрома».

На фоне резкого роста цен на газ во второй половине 2021 года «Газпром» обновил рекорды по целому ряду финансовых показателей, рассказывал Садыгов. Так, показатель EBITDA в четвертом квартале составил 1,5 трлн руб., что больше, чем компания заработала за весь 2020 год. В итоге EBITDA за весь 2021 год составила 3,7 трлн руб., а чистая прибыль компании достигла 2,1 трлн руб. «Благодаря столь значительным результатам объем ликвидности на балансе группы достиг рекордного размера 2,2 трлн руб., что в 3,2 раза больше краткосрочного долга», — добавлял зампред.

Планы менеджмента и совета директоров компании по выплате дивидендов косвенно подтверждали и чиновники. Так, заместитель министра финансов Алексей Моисеев 24 мая заявил, что, несмотря на спецоперацию на Украине и последовавшие за ней западные санкции, сохраняется прежний подход по выплате госкомпаниями дивидендов. «Подход сохраняется, 50% [от прибыли] в целом для всех остается, и многие компании продолжают платить. Просто, естественно, мы, как раньше, рассматривали финансовое положение каждой компании в отдельности, так и сейчас рассматриваем», — говорил он, не называя конкретные компании. «Сейчас не буду ни про какие [компании] говорить, потому что сейчас сезон «молчания ягнят» (период тишины. — РБК) в это время, но вы увидите скоро, что там целый ряд директив сейчас пошли по 50-процентным выплатам», — обещал чиновник.

В итоге правительство изменило точку зрения. «Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме», — сказал 30 июня Садыгов.

«Мы не знаем, о какой инвестиционной программе идет речь, но, скорее всего, это инвестиции в связи с переориентацией на новые рынки, возможно, это какой-нибудь трубопровод в направлении Китая», — предполагает главный аналитик нефтегазового сектора управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. После того как президент Владимир Путин потребовал от европейских покупателей платить за российский газ в рублях, часть из них отказались от закупок.

Программу газификации, которая предполагает обязательства «Газпрома» на 1,265 трлн руб. в 2021–2025 годах (развитие газоснабжения и непосредственно газификация регионов, догазификация и финансирование последней линии), планировалось финансировать через выпуск субординированных облигаций, напоминает Кокин. Тем не менее рост инвестиций при фактическом уходе с европейского рынка вполне вероятен, оговаривается он.

«В условиях экономической неопределенности выплату дивидендов могут позволить себе лишь избранные, — замечает директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой. — Дивидендная доходность на российском рынке будет снижаться, снижая краткосрочную привлекательность рынка, даже несмотря на его дешевизну».

Куда пойдет прибыль «Газпрома»

В своем заявлении зампред правления «Газпрома» также упомянул и необходимость выполнить обязательства по выплате налогов «в повышенном размере». За полторы недели до собрания акционеров, 21 июня, стало известно о том, что Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в России газ, которая представляет собой, по сути, дополнительный налог для «Газпрома» за три месяца — с сентября по ноябрь 2022 года.

«Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями — собственниками объектов Единой системы газоснабжения («Газпром» и его «дочки». — РБК), за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей», — говорится в тексте поправок.

Из этого документа напрямую не следовало, идет ли речь про выплату суммарно 416 млрд руб. за сентябрь—ноябрь или по 416 млрд руб. за каждый из этих трех месяцев, то есть в сумме 1,248 трлн руб. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее говорил РБК, что речь идет лишь о меньшей сумме (416 млрд руб. в общей сложности за три месяца). Но два источника в правительстве и Госдуме сказали РБК, что общая сумма составит 1,248 трлн руб., что практически полностью соответствует 50% скорректированной чистой прибыли «Газпрома» за 2021 год. Это подтвердил крупный миноритарий «Газпрома». Агентство «РИА Новости» также сообщило о временном повышении НДПИ на 1,248 трлн руб. «Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 трлн руб.», — пояснили в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам.

В пресс-службе Минфина уточнили, что сумма выплат увеличивается на 416 млрд руб. «в каждом налоговом периоде» (ежемесячно), начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно.

30 июня Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу во втором чтении, третье чтение запланировано на 5 июля. Дополнительное изъятие налогов у «Газпрома» Минфин объяснял рекордными ценами на газ. С повышенными налогами и связано решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорит миноритарий компании: все деньги пойдут в бюджет.