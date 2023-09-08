Рост зарплат вернул покупательную способность на досанкционный уровень

Соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума, характеризующее покупательную способность, во втором квартале выросло до уровня 2021 года. На это влияет рост зарплат на фоне падающей безработицы

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам второго квартала соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5% (то есть на среднедушевой доход приходится 3,33 прожиточного минимума), следует из свежих данных Росстата. Этот показатель характеризует в целом покупательную способность населения. Он оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума.

Поскольку в числителе стоит показатель, подверженный сезонности (денежные доходы), отношение их к прожиточному минимуму тоже характеризуется сезонными колебаниями, поэтому показатели корректнее сравнивать год к году.

Методика расчета прожиточного минимума Росстата поменялась в 2021 году: он начал определяться как 44,2% от медианы среднедушевого дохода двухлетней давности (медианный доход — это такой доход, относительно которого половина населения имеет больший доход, а другая половина — меньший). Прежде прожиточный минимум зависел от стоимости условной потребительской корзины, которая включала основные продовольственные и непродовольственные товары и оплату услуг, в том числе коммунальных счетов. На 2023 и 2024 годы из-за опережающего роста цен правительство отступило от новой методики и определило прожиточный минимум в особом порядке — на уровне прогнозных границ бедности. Те, в свою очередь, рассчитываются как последний прожиточный минимум, определенный по старой методике (за четвертый квартал 2020 года), индексируемый на инфляцию.

После 2021 года размер прожиточного минимума устанавливается в целом на календарный год (до этого переоценка проводилась ежеквартально). От величины прожиточного минимума зависят социальные пособия. В 2023 году прожиточный минимум на федеральном уровне составляет 14 375 руб.

Несмотря на новую методику (и ее приостановку в 2023–2024 годах), возможность ретроспективного сравнения данных до 2021 года и после сохраняется, сообщили РБК в Росстате. Исходя из ряда данных с 2013 года, предоставленных Росстатом, во втором квартале 2023 года соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума стало максимальным за десять лет (на множестве вторых кварталов: во втором квартале 2013 года показатель составлял 339%).

РБК направил запрос в Минтруд (туда же перенаправило запрос РБК и Минэкономразвития).

Почему покупательная способность выросла

С начала 2023 года доходы россиян растут. Во втором квартале реальные располагаемые доходы выросли максимально за 15 лет (плюс 5,3%). Рост денежных доходов опережает инфляцию, что и обеспечивает прирост реальных доходов. На конец июля годовая инфляция, по данным Росстата, составляла 4,4% (правда, на 4 сентября годовая инфляция выросла до 5,2%, по оценке Минэкономразвития).

Превышение роста доходов над инфляцией связано с сокращением безработицы (она вновь побила рекордный минимум и в июле составила 3%) и ростом на этом фоне заработных плат, чем и объясняется повышение покупательной способности, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

За первое полугодие номинальные зарплаты выросли на 12,7%, а реальные (с поправкой на инфляцию) — на 6,8%, сообщал Росстат. По данным за первое полугодие, в общем объеме денежных доходов россиян около 61% обеспечила оплата труда наемных работников. В условиях нехватки кадров для удержания и привлечения сотрудников предприятия в первой половине 2023 года активно повышали зарплаты, отмечается в свежем докладе ЦБ «Региональная экономика».

«Но рост зарплат имеет пределы. Растущая стоимость заемных средств после повышения ключевой ставки будет ограничивать возможности бизнеса повышать зарплаты, — рассуждает Сафонов. — Кроме того, стабилизация курса рубля также будет ограничительным фактором, поскольку привлечет за собой остановку цен на импортные товары, которые конкурируют за российского потребителя, и значит, у отечественных производителей также появится потолок роста цен». Эксперт ожидает замедления роста зарплат ко второй половине 2024 года.

Покупательную способность можно оценивать по-разному: например, можно посчитать, сколько фиксированных наборов товаров и услуг (83 наименования товаров и услуг, по Росстату) позволяют купить средние доходы. Стоимость фиксированного набора как раз и предлагается Росстатом для межрегиональных сопоставлений покупательной способности. Так, во втором квартале 2023 года на среднедушевой доход в целом по России можно приобрести 2,3 такого набора, следует из расчетов РБК (для сравнения: во втором квартале 2021 года отношение составляло 2,16, а во втором квартале 2022 года — 2,2).

Как еще можно оценить покупательную способность

Старший научный сотрудник центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН Алефтина Гулюгина провела альтернативные расчеты динамики покупательной способности после 2021 года по старой методике — на основе потребительской корзины. «Радикальное изменение с 2021 года методологии определения прожиточного минимума» требует расчетов на основе потребительской корзины, действовавшей до 2021 года, в целях сопоставимости, объясняет она в работе «Покупательная способность денежных доходов населения России в условиях современных вызовов», опубликованной в последнем номере журнала «Уровень жизни населения регионов России» (РБК ознакомился с материалом).

Эксперт пересчитала стоимость потребительской корзины, исходя из средних цен на продукты, ее составлявших, в 2021 и 2022 годах. Помимо покупательной способности среднедушевых доходов (которые исчисляются просто делением годового объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения) она проанализировала покупательную способность медианного среднедушевого дохода (который все последние годы был ниже, чем средний доход). Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения за период 2000–2022 годов выросла в 1,6 раза, пишет она. Активный рост пришелся на 2001–2006 годы, когда ситуация в экономике складывалась благоприятно (отчасти благодаря росту цен на нефть).

Однако показатель 2022 года (3,05 потребительской корзины, по расчетам Гулюгиной) стал минимальным с 2007 года. На протяжении 2007–2022 годов он колебался то вверх, то вниз, но в целом был «в застойном положении», утверждает она. Этот период «был осложнен экономическими кризисами, антироссийскими санкциями, коронакризисом, нарастанием народного военно-политического напряжения», объясняет автор.

Согласно данным Росстата, соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума в 2022 году (322,8%) было чуть выше пандемийного 2020 года (320,4%), но ниже докоронавирусного 2019 года (326%) и сильно ниже 2021-го (345,9%).

Расчеты на основе потребительской корзины действительно более приближены к реальности, чем нынешняя методика Росстата, солидарен Сафонов. «С 2021 года мы перешли на относительную (к определяемой величине медианного дохода) систему расчета прожиточного минимума и границ бедности вместо абсолютной. Эта конструкция плоха тем, что, устанавливаясь в конце года на следующий бюджетный цикл, не успевает за текущим ростом цен», — отмечает он.

Чтобы этого не случалось, в ряде западных стран существуют правила регулярного пересмотра прожиточного минимума. «Проблема усугубляется тем, что доходы бедных теряют покупательную способность быстрее, чем доходы богатых и среднего класса. Если последние могут урезать часть необязательных расходов, то бедные — нет. Например, они никак не могут сэкономить на коммунальных платежах, ведь тарифы фиксированы и устанавливаются государством», — заключает Сафонов.