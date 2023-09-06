Росстат зафиксировал снижение числа бедных на 1,9 млн человек

По данным за II квартал 2023 года за чертой бедности находятся 15,5 млн жителей страны (10,8%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 1,9 млн человек. Граница бедности составила 14 184 руб.

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Согласно данным за второй квартал 2023 года за чертой бедности находятся 15,5 млн россиян, или 10,8% жителей страны, сообщил Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 1,3 п.п., или на 1,9 млн человек.

В втором квартале этого года граница бедности составила 14 184 руб. (плюс 158 руб. по сравнению с первым кварталом 2022 года).

Снижение уровня бедности статистическая служба объяснила «реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также ростом заработных плат и пенсий». Также на снижение уровня бедности позитивное влияние оказало расширение охвата новых категорий семей, получающих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, подчеркнули в ведомстве.

«Благодаря росту оплаты труда и адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченных групп населения выросли во втором квартале 2023 года на 20,6% в номинальном выражении», — говорится в сообщении Росстата.

Денежные доходы населения за указанный период увеличились на 7,8% по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 21 трлн руб., сообщает Росстат. Рост реальных денежных доходов составил 5%. Уровень инфляции в первом квартале текущего года ведомство оценило в 2,69%.

По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля оплаты труда в структуре доходов россиян увеличилась на 2,3 п.п. (с 56,2% до 58,5%), а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 73 534 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,4%. Реальная начисленная заработная плата также выросла — на 11,4% год к году.

Средний размер назначенных пенсий составил 19 455 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%. При этом весь объем социальных выплат населению во втором квартале 2023 года составил 4,1 трлн руб. (19,4% в структуре общего объема денежных доходов).

По данным Росстата, в первом квартале 2023 года к бедным относились 13,5% россиян, а по итогам 2022 года статслужба отчиталась об историческом минимуме уровня бедности — 9,8% населения (показатель подвержен сезонности). В официальной статистике к малоимущим относятся люди с доходами ниже так называемой границы бедности (понятие, введенное в 2021 году; до этого применялся прожиточный минимум).

Во ВНИИ труда ранее говорили РБК, что уровень бедности будет снижаться в течение всего года. «Внутри года в первом квартале уровень бедности всегда достигает максимальных значений, в четвертом квартале снижается. Это связано со структурой выплат работникам и получателям мер социальной поддержки. Так, на январь приходятся годовые выплаты и премии. Вознаграждения по договорам подряда обычно выплачиваются в конце года. Социальные выплаты за январь, даты перечисления которых выпадают на праздничные дни, также обычно перечисляются в конце декабря», — отмечал директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 6,5% населения. В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.