Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

Прожиточный минимум на 2021 год составит 11,6 тыс. руб, а МРОТ — 12,8 тыс. руб. Их значения высчитаны исходя из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год

Фото: Frank Augstein / AP

Правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. Он будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, следует из проекта поправок в закон «О прожиточном минимуме в РФ» (есть в распоряжении РБК). Его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году составит 11 653 руб., сообщили в Минтруде. Это составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода за 2019 год (по данным Росстата (*.doc), 26 365 руб.).

Медианный среднедушевой доход — это величина, которая является водоразделом: 50% населения имеет доходы выше этого уровня, а у 50% — ниже.

Установленное соотношение (44,2% от медианного дохода) будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития России. При этом вводится дополнительная защитная норма — прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года. «Такая гарантия введена на тот случай, если по каким-либо причинам в отдельные годы произойдет снижение медианного дохода», — подчеркнули в Минтруде.