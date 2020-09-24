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Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

Прожиточный минимум на 2021 год составит 11,6 тыс. руб, а МРОТ — 12,8 тыс. руб. Их значения высчитаны исходя из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год
Фото:Frank Augstein / AP
Фото: Frank Augstein / AP

Правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. Он будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, следует из проекта поправок в закон «О прожиточном минимуме в РФ» (есть в распоряжении РБК). Его подлинность подтвердил представитель Минтруда.

Значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году составит 11 653 руб., сообщили в Минтруде. Это составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода за 2019 год (по данным Росстата (*.doc), 26 365 руб.).

Медианный среднедушевой доход — это величина, которая является водоразделом: 50% населения имеет доходы выше этого уровня, а у 50% — ниже.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Установленное соотношение (44,2% от медианного дохода) будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития России. При этом вводится дополнительная защитная норма — прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года. «Такая гарантия введена на тот случай, если по каким-либо причинам в отдельные годы произойдет снижение медианного дохода», — подчеркнули в Минтруде.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет устанавливаться в соотношении 42% медианной зарплаты за предыдущий год. В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб., сообщили в Минтруде. Для сравнения в 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

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Прожиточные минимумы трудоспособного населения, пенсионеров и детей, согласно проекту поправок, предлагается устанавливать в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России. Прожиточный минимум трудоспособного населения будет составлять 109% от этого уровня, прожиточный минимум пенсионеров — 86%, прожиточный минимум ребенка — 97%. Указанные соотношения были определены на основе действующей потребительской корзины, рассчитанной с учетом рекомендаций по здоровому питанию ВОЗ, уточнили в Минтруде.

Региональные прожиточные минимумы будут устанавливаться на очередной год субъектами в соотношении с федеральным прожиточным минимумом на душу населения, но с учетом специально разработанных для каждого региона коэффициентов. Сейчас во многих субъектах региональные прожиточные минимумы занижены, и к 2025 году они должны поэтапно увеличиваться, пояснили в Минтруде.

Вместе с тем в 2021 году все региональные прожиточные минимумы по всем социальным группам не должны быть ниже величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года (11 468 руб.)

Новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ в России потребует дополнительных расходов федерального бюджета (в 2021 году увеличение на 48,2 млрд руб., в 2022 году — на 13,4 млрд руб., в 2023 году — на 60,1 млрд руб.), а также региональных бюджетов (в 2021 году — на 28,5 млрд руб. во всех регионах, в 2022 году — на 32,8 млрд руб., в 2023 году — на 49,6 млрд руб.). Одновременно дополнительные расходы внебюджетного сектора оцениваются Минтрудом в 253 млрд руб. за три года.

Автор
Юлия Старостина
МРОТ прожиточный минимум
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СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Общество
Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными
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