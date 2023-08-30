Безработица в России достигла исторического минимума

В июле число безработных в России оценено в 2,3 млн человек, сообщает Росстат. Неуклонно снижающийся уровень безработицы достиг 3%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум: в июле он составил ровно 3% от рабочей силы без исключения сезонного фактора. Об этом сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны в январе—июле этого года.

В июне уровень безработицы составлял 3,1%, в мае — 3,2%. С исключением сезонности уровень безработицы в июне оценивался Министерством экономического развития в 3,2%.

Численность безработных, соответствующих критериям Международной организации труда, в июле составила 2,3 млн человек. Это люди, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Месяцем ранее их количество оценивалось Росстатом в 2,4 млн человек. Эти оценки осуществляются Росстатом на основе ежемесячных выборочных обследований и отличаются от регистрируемой безработицы (люди, зарегистрировавшиеся в службах занятости, — их 0,7%).

Из 2,3 млн безработных 1,5 млн живут в городах, 0,8 млн — в селе. Средний возраст безработных составляет 35,6 года.

Численность занятых экономической деятельностью составила 74 млн человек. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 61,1% (этот показатель неуклонно растет с 2022 года).

Уровень безработицы в России планомерно снижается с начала 2022 года. В январе 2022 года, до начала военных действий на территории Украины и введения жестких санкций, он составлял 4,4%. В апреле прошлого года показатель преодолел отметку 4%. О том, что этим летом уровень безработицы будет еще ниже, чем весной (3,5% в марте), предупреждал помощник президента Максим Орешкин.

Такие показатели безработицы — рекордно низкие за всю новейшую историю страны. Во время пандемии коронавируса безработица на пике — в августе 2020 года — составляла 6,4%.

Риски низкой безработицы для экономики

По оценкам аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры» Родиона Латыпова и Елены Ахмедовой, июльский уровень безработицы составляет 3% как с сезонной коррекцией, так и без нее. Этот показатель — «очередной симптом напряженности на рынке труда», отмечают они.

Явление подтверждается и другими метриками, указывают экономисты. В частности, масштаб дисбалансов на рынке труда помогает понять разница между предложением труда (экономически активным населением) и спросом на него (суммой числа занятых и потребности работодателей в работниках). По расчетам Латыпова и Ахмедовой, сейчас эта разница составляет около 500 тыс. человек, тогда как еще в конце 2022 года, когда рынок труда уже был напряженным, разница превышала 1 млн человек, а в 2021 году в среднем была равна 1,6 млн. Показатель регулярно обновляет исторические минимумы: чем он ниже, тем напряженнее ситуация на рынке труда.

Дефициты на рынке труда проинфляционны и сами по себе являются симптомом перегрева экономики, подчеркивают аналитики. «Безработица уже определенно находится ниже того уровня, который можно считать не вызывающим ускорения инфляции. Тем не менее мы не ждем разворота тенденции при сохранении статус-кво, когда повышенные потребности в трудовых ресурсах испытывают отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с ВПК, а также сектор «Госуправление и обеспечение военной безопасности», — говорят они. На фоне кадрового дефицита средние зарплаты в России растут ускоренными темпами: за первое полугодие номинальные зарплаты выросли на 12,7%, реальные (с поправкой на инфляцию) — на 6,8%, следует из данных Росстата.

Экономика будет стремиться находить новые рабочие руки — как среди безработных, так и среди тех, кто по тем или иным причинам не хочет работать и не входит в рабочую силу. Для последних дополнительным стимулом все-таки выйти на рынок труда может стать рост зарплат, уверены авторы «Твердых цифр».