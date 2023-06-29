Эксперты ЦБ выявили негативный эффект неравенства для экономики России

Увеличение разрыва в доходах населения ведет к замедлению темпов ВВП, а рост экономики сокращает неравенство. Такую взаимосвязь выявили расчеты экспертов ЦБ. Влияние неравенства стоит учитывать в мерах соцполитики, советуют они

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

С увеличением неравенства в доходах граждан рост российского ВВП на душу населения замедляется. В свою очередь, рост экономики ведет к сокращению неравенства в распределении доходов. Такую взаимосвязь выявили эксперты Центробанка в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» (опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит», РБК ознакомился с текстом).

Такая двусторонняя взаимосвязь отнюдь не является тривиальной. Существует целый ряд работ, в которых выводится положительное влияние неравенства на экономический рост либо для всей выборки стран, либо для стран с высоким и средним уровнем дохода (список литературы приводится в статье).

На российских данных имеется лишь очень ограниченное количество публикаций по тематике связи между неравенством и экономическим ростом, подчеркивают исследователи из ЦБ.

Как неравенство влияет на экономику

Авторы статьи выполнили расчеты на основе рядов показателей экономики и неравенства в России с 1994 по 2020 год, в том числе данных по российским регионам. Анализ показал негативное влияние высокого неравенства на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных горизонтах. В зависимости от временного горизонта и выбранного показателя неравенства (помимо коэффициента Джини, публикуемого Росстатом, исследователи использовали собственные переменные, рассчитанные по Российскому мониторингу экономического положения и здоровья населения, РМЭЗ, от НИУ ВШЭ) влияние неравенства в широком диапазоне составляет от 0,03 до 0,4 п.п. годового роста подушевого ВРП в расчете на одно стандартное отклонение показателя неравенства.

Одно стандартное отклонение — это среднее квадратическое расстояние от каждого значения переменной (в данном случае по доходному неравенству) до среднеарифметической величины от всех значений ряда; фактически показывает присущую данному ряду значений волатильность.

«Несмотря на невысокую величину, полагаем, что органам власти в России необходимо принимать во внимание негативное влияние высокого неравенства на динамику производства как при выработке и реализации социальной политики, так и при макроэкономическом прогнозировании», — констатируют авторы. Их мнение является личным и не отражает позицию Центробанка.

По данным Росстата, индекс Джини (показывает степень неравенства в доходах между разными группами населения; чем ближе показатель к 0, тем меньше неравенство, чем ближе к 1 — тем выше) с 1995 по 2020 год изменился с 0,387 до 0,406. Однако с 2010 года коэффициент в целом снижался и достиг 0,396 по итогам 2022 года — минимального значения с 2000 года.

Согласно данным Всемирного банка, значение индекса Джини в России сопоставимо с Индией и Китаем, но заметно ниже, чем в Бразилии и Турции.

«Экономический рост, таким образом, приводит к снижению неравенства. Дополнительный анализ показывает, что увеличение ВВП с начала 2000-х годов сопровождалось снижением неравенства, причем в основном за счет увеличения доходов при слабой интенсивности перераспределения доходов от богатых домохозяйств к бедным», — указывают экономисты ЦБ.

Почему разрыв в доходах вреден

Среди мировых исследователей нет консенсуса по поводу того, влияет ли неравенство на экономический рост негативно и приводит ли рост экономики к его сокращению. Однако те, кто согласен с этим утверждением, выделяют несколько каналов негативного воздействия.

Высокое неравенство повышает социально-политическую нестабильность в обществе. Это, во-первых, провоцирует снижение инвестиционной и деловой активности из-за риска преступлений и социальных конфликтов, снижения защиты прав собственности. Во-вторых, потенциальный или фактический рост социальной напряженности заставляет политиков увеличивать социальные трансферты отдельным группам населения. Источниками финансирования дополнительных социальных программ становятся увеличение налогового бремени или государственных заимствований. Следствием последнего в ряде случаев выступает повышение процентных ставок в экономике.

Снижение качества человеческого капитала по причине недостаточных вложений в образование и здоровье бедными слоями населения: как следствие — снижается производительность труда, что отрицательно влияет на темпы роста выпуска. Эти факторы усиливает несовершенство кредитного рынка, когда низкие доходы и отсутствие достаточного обеспечения ограничивают доступ к финансовым ресурсам тех групп населения, которые наиболее в них нуждаются.

Сокращение потребительского спроса: концентрация доходов у более богатых слоев населения ограничивает увеличение потребительских расходов даже при росте благосостояния общества, поскольку склонность к потреблению у обеспеченных домохозяйств ниже. Кроме того, низкодоходные группы населения, как правило, предъявляют спрос преимущественно на товары и услуги первой необходимости. В результате страны с преобладанием бедного населения характеризуются более простой структурой экономики, низкой долей инновационных, высокотехнологичных секторов, что обусловливает слабую долгосрочную динамику производства.

Авторы утверждают, что не ставили задачей определение количественного эффекта изменения неравенства на экономический рост — их прежде всего интересовало направление влияния.

Перспективы снижения неравенства

Неравенство является одним из основных тормозов экономического роста, поскольку влияет на готовность населения и бизнеса инвестировать, подрывает доверие, соглашается ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник. «В текущих условиях санкционного кризиса этот фактор приобретает еще большее значение, поскольку фактически не остается других источников роста, кроме внутренних инвестиций и доверия», — добавляет он.

По его оценке, восстановлению экономики в 2023 году и дальнейшему росту меньшее неравенство только способствовало бы, поскольку более высокий уровень благосостояния широкой массы населения означал бы более устойчивый конечный спрос, что является фактором долгосрочного роста экономики. «Достаточность же спроса важна еще и для устойчивости кооперационных производственных цепочек в рамках проектов импортозамещения и проектов технологического развития, поэтому государству необходимо учитывать цель снижения неравенства не только с точки зрения социальной справедливости, но и в целях экономического развития в рамках комплексной экономической политики», — отмечает он.

Одним из основных инструментов снижения неравенства в мире является прогрессивность налогообложения, говорит Скрыпник. По его мнению, расширение прогрессивности налогообложения будет способствовать и сбалансированности бюджета, что актуально в условиях сокращения нефтегазовых доходов.

Российско-украинский конфликт стал одним из трех шоков последних лет для глобального перераспределения доходов, говорил в докладе в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции весной 2023 года ведущий экономист Всемирного банка Бранко Миланович. Другие два — это пандемия COVID-19 и торговая война между США и Китаем. По оценке Милановича, антироссийские санкции не только затрагивают экономики вовлеченных стран, но и имеют последствия для всего мира из-за их фрагментации на экономические блоки и роста цен на энергоносители и продовольствие, что увеличивает бедность и неравенство в мире.

Как утверждалось в докладе благотворительной организации Oxfam, подготовленном к Всемирному экономическому форуму в Давосе, 81 богатейший житель мира владеет таким же состоянием, как 50% населения планеты.

Усиливает ли неравенство экономический рост, как в богатых странах, или снижает его, как в России, согласно расчетам ЦБ, зависит от модели экономики, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Мы имеем экономическую модель развивающейся страны, основанную еще с 1990-х годов на использовании дешевой рабочей силы (а надо было делать ставку на развитие малого и среднего бизнеса). При этом экспортно ориентированная направленность приводит к неравномерному распределению доходов (рента сосредотачивается в руках небольшого числа людей)», — поясняет он.

В будущем Россию скорее ждет усиление неравенства, полагает Сафонов. Расширение прогрессивной шкалы налогообложения — один из способов это предотвратить, согласен он со Скрыпником: «Прогрессивное налогообложение делает бессмысленным сверхпотребление. Чем больше вы зарабатываете, тем меньше получаете, а государство получает дополнительные средства».

Другие необходимые меры — повышение МРОТ (фиксирование обязательного уровня зарплаты на низком уровне не мотивирует работодателя увеличивать производительность труда, внедрять современные технологии). «Кроме того, нужно бороться с теневой экономикой, а налоговые преступления не должны иметь срока давности. К налоговым преступлениям стоит отнести в том числе необъяснимые расхождения между расходами и доходами», — перечисляет эксперт.

Эффективность мер по борьбе с неравенством будет зависеть от баланса между положительным влиянием социальных расходов и отрицательным влиянием роста налогов (или увеличения государственного долга, например, ради роста социальных расходов государства), полагает научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Мария Елкина. Ответить на этот вопрос могут помочь оценки мультипликаторов государственных расходов и доходов в России (хотя необходимо признать, что получить их достоверную оценку непросто), говорит она. Посвященное этому исследование эксперта Банка России показало, что мультипликатор госдоходов на горизонте 5 лет составляет порядка -1,67, то есть при увеличении налоговой нагрузки на 1 рубль выпуск снизится на 1,67 рублей за 5 лет. «Далее встает вопрос о значении мультипликатора для социальных расходов. Представляется, что мультипликатор трансфертов наиболее уязвимым слоям населения должен быть достаточно большим. Поэтому если система настроена эффективно, то эффект от этих трансфертов в целом должен быть положительным», — предположила эксперт. И подытожила: в любом случае обеспечение равенства возможностей должно являться приоритетом политики государства и будет положительно сказываться на долгосрочных темпах экономического роста.