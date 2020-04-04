Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

Какие меры поддержки уже приняты
Правительство разработало первый пакет антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса из отраслей, которые в первую очередь, по оценкам властей, пострадали от введения карантинных ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Таким предприятиям будет предоставлена отсрочка в течение шести месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества.
Кроме того, правительство предоставит краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты сотрудникам и других неотложных нужд под гарантии ВЭБа. Предлагаемый объем поддержки составит 150 млрд руб., а суммы займов будут рассчитываться не на основе реальных зарплат, а на основе МРОТ.
Для поддержки малого и среднего бизнеса президент Владимир Путин в своем первом обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил в два раза, с 30 до 15%, снизить для него ставку страховых взносов во внебюджетные фонды на зарплаты выше МРОТ. Двукратное понижение ставки в отличие от других антикризисных мер поддержки будет бессрочным.
Потребуются дополнительные меры
У предпринимателей сейчас образуется «большой объем убытков» и «оставлять их один на один с этими убытками было бы невозможно», сказал Решетников. «Мы просто потеряем тот малый и средний бизнес, который мы выращивали последние десять лет», — добавил он.
«Понятно, что убытки в какой-то части придется нести всем», — продолжил Решетников. По его словам, в правительстве продолжается внутренняя дискуссия и к вопросу отсрочек по налогам «придется вернуться».
«Конечно, нам потребуются дополнительные меры. Тех мер, которые мы приняли, их явно не хватит», — признал министр, добавив, что власти продолжат совместную работу с бизнесом по выработке дополнительных инструментов поддержки.
Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, оценивали экономисты, опрошенные РБК. Российская экономика не сможет избежать рецессии по итогам 2020 года: снижение ВВП может составить до 3%, следует из первых прогнозных оценок аналитиков.
Официальный прогноз правительства сейчас предусматривает рост ВВП на 1,9%. Минэкономразвития готовит новый сценарий развития российской экономики с учетом влияния пандемии коронавируса и падения цен на нефть.