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Антикризисные меры ,  
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Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

Разработанных мер поддержки экономики явно недостаточно, признал министр экономического развития Максим Решетников. Власти рассматривают вариант прямого субсидирования малого бизнеса, однако это «очень дорогая» мера, сообщил он
Максим Решетников (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020». РБК следил за трансляцией разговора.

«У нас, конечно, такие дискуссии идут», — сказал Решетников, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство вариант прямого субсидирования малого бизнеса. «Меры очень дорогие, но точки в этих дискуссиях (о введении прямого субсидирования малого бизнеса. — РБК) не поставлено», — признал министр экономического развития.

«Мне здесь сложно пока говорить, но точно такие обсуждения идут, но действительно очень дорогие меры. Давайте сейчас посмотрим, как в ближайшее время будет развиваться ситуация», — добавил он.

О необходимости введения прямого субсидирования малого бизнеса из средств бюджета на выплаты зарплат говорил президент «Опоры России» Александр Калинин. Из-за введения карантинных ограничений и объявления президентом режима нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля с сохранением зарплат ущерб для бизнеса будет «огромным», отмечал он.

Какие меры поддержки уже приняты

Правительство разработало первый пакет антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса из отраслей, которые в первую очередь, по оценкам властей, пострадали от введения карантинных ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Таким предприятиям будет предоставлена отсрочка в течение шести месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества.

Кроме того, правительство предоставит краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты сотрудникам и других неотложных нужд под гарантии ВЭБа. Предлагаемый объем поддержки составит 150 млрд руб., а суммы займов будут рассчитываться не на основе реальных зарплат, а на основе МРОТ.

Для поддержки малого и среднего бизнеса президент Владимир Путин в своем первом обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил в два раза, с 30 до 15%, снизить для него ставку страховых взносов во внебюджетные фонды на зарплаты выше МРОТ. Двукратное понижение ставки в отличие от других антикризисных мер поддержки будет бессрочным.

Потребуются дополнительные меры

У предпринимателей сейчас образуется «большой объем убытков» и «оставлять их один на один с этими убытками было бы невозможно», сказал Решетников. «Мы просто потеряем тот малый и средний бизнес, который мы выращивали последние десять лет», — добавил он.

«Понятно, что убытки в какой-то части придется нести всем», — продолжил Решетников. По его словам, в правительстве продолжается внутренняя дискуссия и к вопросу отсрочек по налогам «придется вернуться».

«Конечно, нам потребуются дополнительные меры. Тех мер, которые мы приняли, их явно не хватит», — признал министр, добавив, что власти продолжат совместную работу с бизнесом по выработке дополнительных инструментов поддержки.

Общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП, оценивали экономисты, опрошенные РБК. Российская экономика не сможет избежать рецессии по итогам 2020 года: снижение ВВП может составить до 3%, следует из первых прогнозных оценок аналитиков.

Официальный прогноз правительства сейчас предусматривает рост ВВП на 1,9%. Минэкономразвития готовит новый сценарий развития российской экономики с учетом влияния пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

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Автор: Юлия Старостина
Теги: кризис, малый бизнес, карантин
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