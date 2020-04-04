Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

Разработанных мер поддержки экономики явно недостаточно, признал министр экономического развития Максим Решетников. Власти рассматривают вариант прямого субсидирования малого бизнеса, однако это «очень дорогая» мера, сообщил он

Максим Решетников (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020». РБК следил за трансляцией разговора.

«У нас, конечно, такие дискуссии идут», — сказал Решетников, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство вариант прямого субсидирования малого бизнеса. «Меры очень дорогие, но точки в этих дискуссиях (о введении прямого субсидирования малого бизнеса. — РБК) не поставлено», — признал министр экономического развития.

«Мне здесь сложно пока говорить, но точно такие обсуждения идут, но действительно очень дорогие меры. Давайте сейчас посмотрим, как в ближайшее время будет развиваться ситуация», — добавил он.

О необходимости введения прямого субсидирования малого бизнеса из средств бюджета на выплаты зарплат говорил президент «Опоры России» Александр Калинин. Из-за введения карантинных ограничений и объявления президентом режима нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля с сохранением зарплат ущерб для бизнеса будет «огромным», отмечал он.