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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Раньше отсрочка по платежам касалась только тех компаний, которые брали имущество в аренду у государства. Интересы собственников недвижимости также учтут — им обещают скидку по налогу на имущество
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.

Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную ранее задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку.

Интересы собственников помещений также планируется учесть. Правительство рекомендует властям регионов предоставить им скидку по налогу на имущество.

«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил премьер.

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Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: бизнес, аренда, Михаил Мишустин
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