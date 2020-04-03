Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Раньше отсрочка по платежам касалась только тех компаний, которые брали имущество в аренду у государства. Интересы собственников недвижимости также учтут — им обещают скидку по налогу на имущество

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.

Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную ранее задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку.

Интересы собственников помещений также планируется учесть. Правительство рекомендует властям регионов предоставить им скидку по налогу на имущество.

«Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг, электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку», — добавил премьер.