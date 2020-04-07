В Подмосковье введут дополнительные льготы для поддержки бизнеса

Ряд дополнительных мер будет введен в Московской области для бизнесменов в связи со сложной экономической ситуацией в регионе, вызванной пандемией коронавирусом COVID-19. Об этом заявил в видеообращении в своем Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы. Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему», — пояснил глава региона.

По его словам, были приняты документы, позволяющие заводам, фабрикам и предприятиям работать без ограничений. Как заверил губернатор, лишь некоторые предприятия из сферы услуг временно функционировать не будут.

Воробьев также добавил, что на этой неделе вместе с главами муниципалитетов состоятся онлайн-консультации, где каждый сможет высказать свои предложения и пожелания.

Как ранее заявил Воробьев в интервью РБК, введенные из-за коронавируса в регионе ограничительные меры, а также падение экономической активности нанесли удар по местным предприятиям, однако полностью оценить ущерб пока невозможно, отметил губернатор. По его словам, из-за кризиса у каждого предприятия останется шрам.

В Москве и Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, введенный в качестве мер по нераспространению коронавируса. Жителям разрешено выходить на улицу только за продуктами, в аптеку и для прогулки с животными.