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Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

По словам Максима Решетникова, в условиях пандемии важно «не начать рубить шашкой» и закрывать предприятия, а продолжать работу, но при этом ставить в приоритет здоровье граждан
Максим Решетников (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу. Об этом он заявил в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020». РБК следил за трансляцией их беседы.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал он.

Нужно найти компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ставя в приоритет здоровье людей, но при этом продолжать работу, добавил министр. «Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — сказал он.

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Решетников также сообщил, что кабмин обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса. Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.

25 марта президент Владимир Путин в первом обращении к россиянам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, обязав при этом всех работодателей продолжать выплату сотрудникам заработной платы. Он предложил ряд мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии, в частности снизить для малого и среднего бизнеса ставку страховых взносов с 30 до 15%, чтобы стимулировать повышение зарплат.

В своем втором обращении 2 апреля глава государства продлил нерабочие дни до конца месяца, подтвердив обязанность сохранить работникам зарплаты. Согласно указу президента, это не затронет непрерывно действующие организации, медучреждения и аптеки, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

По мнению опрошенных РБК экономистов, общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП. Руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике, член генсовета «Деловой России» Кирилл Никитин считает, что продолжать нести в полном объеме расходы при существенном сокращении доходов сложно не только для малого, но и среднего, крупного несырьевого бизнеса. По его мнению, в лучшем случае предприниматели растратят свои финансовые подушки безопасности, а в худшем — разорятся.

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В ряде регионов власти приняли дополнительные меры, чтобы уменьшить количество необязательных контактов между людьми. В частности, в Москве для посещения закрыты бары, кафе и рестораны, ограничена работа магазинов (кроме продовольственных и аптек), парикмахерских и других заведений. Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу. По его словам, на доставку и вынос работают 100 ресторанов компании из 310, что приносит 8% от докризисного оборота, продажи упали в 15 раз, а 3,5 тыс. человек находятся без работы. Он отметил, что бизнесу невозможно быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением зарплат сотрудников.

Авторы: Юлия Старостина, Наталия Анисимова
Теги: экономика, Максим Решетников
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