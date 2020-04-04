Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

По словам Максима Решетникова, в условиях пандемии важно «не начать рубить шашкой» и закрывать предприятия, а продолжать работу, но при этом ставить в приоритет здоровье граждан

Максим Решетников (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу. Об этом он заявил в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020». РБК следил за трансляцией их беседы.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал он.

Нужно найти компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ставя в приоритет здоровье людей, но при этом продолжать работу, добавил министр. «Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — сказал он.

Решетников также сообщил, что кабмин обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса. Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.