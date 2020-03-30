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Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

Крупнейшие банки разработали программы по выдаче беспроцентных кредитов МСП для выплаты зарплат. Но рассчитываться суммы займов будут не на основе реальных зарплат, а на основе МРОТ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Крупнейшие банки совместно с правительством и ЦБ разработали проект кредитования малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей с 100% субсидированием процентов и определили срок начала оказания услуг. Сбербанк уже выдал первый кредит, ВТБ начнет выдачу с 31 марта, говорится в сообщениях банков, поступивших в РБК.

Как прокредитуют бизнес

О том, что власти ведут со Сбербанком и ВТБ переговоры о предоставлении кредитов на выплату зарплат под 0%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас», — сказал он.

27 марта Центральный банк сообщил, что направит до 150 млрд руб. на поддержку кредитования малых и средних предпринимателей, необходимую для выплат зарплат без задержек. ЦБ будет выдавать банкам кредиты под 4% на один год, ставка не должна будет превышать установленного программой уровня в течение первых шести месяцев. ЦБ отметил, что участвовать в программе смогут только кредитные организации с высоким рейтингом (не ниже «АА (RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА), банкам с рейтингами ниже потребуется поручительство корпорации МСП.

В схеме будет участвовать госкорпорация ВЭБ.РФ: она будет выдавать гарантии под эти кредиты. Поручительство по займам на 20 млрд руб. получат Сбербанк и ВТБ, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в программе будут участвовать и другие системно значимые банки, а всего ВЭБ выдаст гарантии на 100 млрд руб.

Ассоциация банков России отмечала, что из-за установленных ЦБ ограничений в программе смогут участвовать восемь госбанков, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. Но лишь единицы из них работают в сегменте малого и среднего предпринимательства, говорится в письме (есть у РБК) главы ассоциации Георгия Лунтовского председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Эта ситуация может привести к «усугублению проблемы зарплатного рабства» и перетоку клиентов, предупредил Лунтовский. Он попросил понизить порог рейтинга, необходимого для участия в программе, до «А-», тогда в программе смогут участвовать более 20 банков, большая часть из которых активно работает с МСП.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года, говорится в релизе Сбербанка. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования), ставка составляет 0% годовых, поясняется в сообщении Сбербанка. В ВТБ отметили, что кредиты будут предоставляться на срок до шести месяцев, решения о них будут приниматься за один день по минимальному пакету документов.

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Условия программы ранее не раскрывались. Уровень МРОТ в Москве составляет 20 195 руб. Средняя номинальная зарплата в столице — 88,8 тыс. руб.

Расчета суммы кредита по МРОТ недостаточно, нужно говорить о средней зарплате по отрасли, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мы, конечно, будем обсуждать с правительством, чтобы суммы были больше. Конечно, это мало», — сказал он РБК.

«В программе участвуют все банки России, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия», — пояснили в Сбербанке.

Как рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, общий объем программы составит 130 млрд руб., а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд руб. Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения банка как предодобренный заем.

РБК отправил запросы в другие системно значимые банки.

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ВТБ с 30 марта для поддержки малого и среднего бизнеса запускает программу реструктуризации ранее выданных кредитов на срок до десяти лет. Кредиты можно направить на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. Заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей на срок до шести месяцев, дополнительное обеспечение, если оно есть в действующем договоре, не требуется, ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: кредитование, выплата зарплат, пандемия
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