Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии

Выплаты по процентам и основному долгу могут отсрочить для пострадавших от коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса до 1 октября, выяснил РБК. При этом треть выплат по процентам возьмет на себя государство, треть — банки

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оплату процентных платежей за полгода планируется разделить поровну между государством, банками и самими предпринимателями, сообщил РБК один из представителей бизнеса, участвовавший в обсуждении вопроса с Минэкономразвития и банковским сектором.

В министерстве РБК сообщили, что тема прорабатывается. «Детали еще предстоит согласовать», — сказал представитель Минэкономразвития, подтвердив предварительный механизм субсидирования кредитов.

Источник, знакомый с обсуждением предложений Минэкономразвития, пояснил, что меры поддержки будут касаться не всего сектора МСП, а только предприятий наиболее пострадавших отраслей.

Как будут субсидировать платежи

Минэкономразвития предлагает отложить срок уплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу на шесть месяцев — на период с 1 апреля по 1 октября.