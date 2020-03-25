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Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии

Выплаты по процентам и основному долгу могут отсрочить для пострадавших от коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса до 1 октября, выяснил РБК. При этом треть выплат по процентам возьмет на себя государство, треть — банки
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оплату процентных платежей за полгода планируется разделить поровну между государством, банками и самими предпринимателями, сообщил РБК один из представителей бизнеса, участвовавший в обсуждении вопроса с Минэкономразвития и банковским сектором.

В министерстве РБК сообщили, что тема прорабатывается. «Детали еще предстоит согласовать», — сказал представитель Минэкономразвития, подтвердив предварительный механизм субсидирования кредитов.

Источник, знакомый с обсуждением предложений Минэкономразвития, пояснил, что меры поддержки будут касаться не всего сектора МСП, а только предприятий наиболее пострадавших отраслей.

Как будут субсидировать платежи

Минэкономразвития предлагает отложить срок уплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу на шесть месяцев — на период с 1 апреля по 1 октября.

Оплату процентных платежей за этот период предлагается разделить следующим образом:

  • треть субсидируется за счет средств федерального бюджета;
  • треть принимают на себя кредитные организации — получатели субсидии;
  • треть погашает сам заемщик.

При этом заемщикам предполагается предоставить два варианта выплат. Они смогут в течение полугода платить только одну треть платежа по процентам, без платежей по основному долгу, или не осуществлять платежей вообще, после чего треть платежей по процентам за этот период включается в основной долг.

При этом, по словам собеседника РБК, знакомого с ходом обсуждения механизма, по замыслу министерства, после завершения периода отсрочки условия по кредитному договору — прежде всего процентная ставка — для заемщика не должны ухудшиться.

Участвовавший в обсуждении президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что банк, чтобы пролонгировать кредит, сам не должен попасть под штрафные санкции со стороны ЦБ. «Это так называемое требование по резервированию. ЦБ нас услышал и установил, что банки не должны формировать дополнительные резервы в течение полугода, если состояние заемщика существенным образом ухудшилось», — сказал он РБК.

По словам Калинина, предприниматель, оказавшийся в сложной ситуации, сможет легко отсрочить на полгода кредит без повышения процентной ставки, «а, возможно, даже со снижением процентной ставки». Он также сообщил, что Центробанк снизил ставку фондирования для банков до 4%.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников анонсировал подготовку нового пакета мер для поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, общепита и гостиниц. По его словам, в сложившейся ситуации спрос со стороны бизнеса будет не на новые кредиты, а на реструктуризацию взятых ранее. Глава Минэкономразвития пообещал «внести изменения в действующую программу, которая предполагает изменения правил», а также выработать новые предложения по поддержке предпринимателей.

Центробанк в свою очередь рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктуризовать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Что предлагают банки

О том, что власти прорабатывают с банковским сектором механизм предоставления бизнесу отсрочки по кредитам, говорил 24 марта замминистра финансов Андрей Иванов. По его словам, это будет «отложенный частично субсидированный платеж»: «Пока мы видим некие трехсторонние отношения: заемщик — Банк России — бюджет. В каких объемах, на какие сроки — в текущий момент как раз рассматривается, решается», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике (цитата по ТАСС).

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов вечером 24 марта заявил, что банк ведет активный диалог с правительством и ЦБ по мерам поддержки бизнеса в текущей ситуации. «По малому и среднему предпринимательству в ближайшее время будет представлен целый комплекс таких мер. Решения для поддержки крупного бизнеса еще прорабатываются», — приводит пресс-служба Сбербанка его слова.

Банк «Открытие» заявил, что с 25 марта начинает принимать заявки предпринимателей на получение отсрочки кредитных платежей. «Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса будут действовать на всей территории России с апреля по июнь 2020 года. Первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства», — говорится в релизе банка.

Банк предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на три месяца без проведения финансового анализа деятельности.

РБК направил запросы в ЦБ и ряд крупных банков.

Какие меры поддержки уже обещаны

Правительство объявило, что для борьбы с пандемией и ее последствиями сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. В число антикризисных мер вошло также предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.

Также кабмин распорядился ввести налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Отсрочка коснется тех сборов, которые бизнес должен был выплатить до 1 мая. Также власти временно не будут инициировать процедуры банкротства из-за возникающих перед бюджетом задолженностей. Аналогичные меры поддержки позже были утверждены и для организаций, работающих в сфере культуры и спорта.

Малый и средний бизнес получит отсрочки по выплатам аренды за государственное имущество.

Минэкономразвития также подготовило проект распоряжения правительства, которым рекомендуется до 1 мая отказаться от всех внеплановых проверок бизнеса, за исключением тех мероприятий, которые проводятся из-за случаев причинения вреда жизни и здоровью людей и в интересах бизнеса для возобновления разрешительных документов. После 1 мая органы власти должны будут исключить из своих планов проведения проверок субъектов малого и среднего бизнеса и сократить число плановых проверок всего бизнеса на 70%, с 380 тыс. плановых проверок до 116 тыс.
 

Авторы: Анна Гальчева, Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: малый и средний бизнес, кредиты, пандемия, коронавирус
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