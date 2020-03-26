Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
УЕФА не будет рекомендовать отменять РПЛ и национальные чемпионаты Европы Спорт, 18:54 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:50  Минфин пообещал в 2020 году не удерживать налог на проценты по вкладам Экономика, 18:49 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:47 Теннисистка Иванович помогла закупить 35 аппаратов искусственного дыхания Спорт, 18:45 Минпросвещения опровергло информацию о досрочном окончании учебного года Общество, 18:42 Правительство попросило владельцев ТЦ отложить платежи для арендаторов Бизнес, 18:36 В сети появились фотографии с места взрыва в Магнитогорске Общество, 18:32 В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме Общество, 18:30 «Двадцатка» согласовала меры по борьбе с пандемией Политика, 18:26 Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19 Политика, 18:16 «Яндекс.Такси» начнет тратить ₽500 млн ежемесячно для поддержки спроса Бизнес, 18:12 СМИ узнали о требовании ФИФА продлить истекающие контракты с футболистами Спорт, 18:07 Вакцины от гриппа и лечение слепоты: главное в фармацевтике и медицине Pro, 17:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство попросило владельцев ТЦ отложить платежи для арендаторов

Правительство попросит региональные власти провести переговоры с собственниками коммерческой недвижимости. Владельцам торговых центров предложат отсрочку при уплате налога на имущество, если они предоставят отсрочку арендаторам
Фото: Андрей Рудаков / /Bloomberg

Правительство будет через региональные власти вести работу с частными арендодателями, чтобы те не повышали ставки аренды и предложили арендаторам отсрочку при ее оплате, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи президента Владимира Путина с предпринимателями. Прежде всего речь идет о владельцах торговых центров, уточнил Белоусов.

По словам вице-премьера, переговоры планируется провести на следующей неделе. Регионам будет предложено предоставить владельцам коммерческой недвижимости отсрочку уплаты налога на имущество. Эту поддержку получат только те, кто предоставит отсрочку при оплате аренды арендаторам. Путин уточнил, что с регионами прорабатывается и вопрос снижения налога на имущество. «Естественно, пытаемся сейчас тоже договориться, чтобы субъекты обратились к свои арендодателям, чтобы ни в коем случае не расторгали арендные договоры и не повышали арендную плату. Народ разный, пытается», — уточнил Белоусов.

Первый вице-премьер не исключил и введение понятия форс-мажора из-за распространения коронавируса. «Но это предельный случай, когда мы понимаем, что торговые центры завалятся», — подчеркнул Белоусов.

В Москве режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением коронавируса, уже признан обстоятельством непреодолимой силы.

Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

24 марта Российский совет торговых центров, объединяющий крупных владельцев недвижимости, обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о господдержке собственников подобных предприятий. Авторы письма предлагали, в частности, временно отменить земельный налог и налог на имущество. Совет также сообщил о необходимости субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Без мер господдержки возникнет риск дефолта по кредитам, которые владельцы торговых центров брали на их строительство. Сумма оценивается примерно в 1 трлн руб.

После обращения президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса поручил проработать мероприятия по господдержке владельцев коммерческой недвижимости.

В марте на фоне распространения эпидемии и предпринятых столичными властями защитных мер трафик посетителей в торговых центрах стал стремительно снижаться. Тогда арендаторы стали обращаться к владельцам торговых центров с предложениями смягчить условия аренды. Компания Millhouse уже пообещала ресторанам, расположенным в ее бизнес-центрах, арендные каникулы, а группа Ingka — владелец торговых центров «Мега» и магазинов IKEA — отказала в пересмотре условий аренды.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика

Торговые центры практически полностью не будут работать в некоторых регионах России с 28 марта по 5 апреля — в дни, которые Владимир Путин объявил нерабочими. Соответствующие постановления уже приняли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область. В торговых центрах в эти дни смогут работать только продовольственные магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Автор: Надежда Федорова
Теги: торговые центры, недвижимость, Андрей Белоусов, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Бизнес
В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
Общество
Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter