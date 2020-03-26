Правительство попросило владельцев ТЦ отложить платежи для арендаторов

Правительство попросит региональные власти провести переговоры с собственниками коммерческой недвижимости. Владельцам торговых центров предложат отсрочку при уплате налога на имущество, если они предоставят отсрочку арендаторам

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Правительство будет через региональные власти вести работу с частными арендодателями, чтобы те не повышали ставки аренды и предложили арендаторам отсрочку при ее оплате, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи президента Владимира Путина с предпринимателями. Прежде всего речь идет о владельцах торговых центров, уточнил Белоусов.

По словам вице-премьера, переговоры планируется провести на следующей неделе. Регионам будет предложено предоставить владельцам коммерческой недвижимости отсрочку уплаты налога на имущество. Эту поддержку получат только те, кто предоставит отсрочку при оплате аренды арендаторам. Путин уточнил, что с регионами прорабатывается и вопрос снижения налога на имущество. «Естественно, пытаемся сейчас тоже договориться, чтобы субъекты обратились к свои арендодателям, чтобы ни в коем случае не расторгали арендные договоры и не повышали арендную плату. Народ разный, пытается», — уточнил Белоусов.

Первый вице-премьер не исключил и введение понятия форс-мажора из-за распространения коронавируса. «Но это предельный случай, когда мы понимаем, что торговые центры завалятся», — подчеркнул Белоусов.

В Москве режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением коронавируса, уже признан обстоятельством непреодолимой силы.