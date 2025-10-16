 Перейти к основному контенту
Песков ответил на слова Трампа об «обещании» Индии по российской нефти

Песков: Россия ориентируется на официальные заявления по нефти Дели и Пекина
Сюжет
Война санкций
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об обещании Индии прекратить покупать нефть у России. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны», — отметил Песков.

Накануне Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть у России. «Сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — рассказал Трамп.

Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии
Политика
Фото:Global Look Press

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

В начале сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд. При этом, если Нью-Дели продолжит закупать российскую нефть, США введут высокие пошлины, заметил президент. «И это тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отметил Путин.

В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.

Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Песков нефть Индия Дональд Трамп Нарендра Моди
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
