Песков ответил на слова Трампа об «обещании» Индии по российской нефти

Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об обещании Индии прекратить покупать нефть у России. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны», — отметил Песков.

Накануне Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть у России. «Сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — рассказал Трамп.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

В начале сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд. При этом, если Нью-Дели продолжит закупать российскую нефть, США введут высокие пошлины, заметил президент. «И это тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отметил Путин.

В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.