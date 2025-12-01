 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал о первой закупке нефти Индией у Гайаны с 2021 года

Bloomberg: Индия впервые с 2021 года закупила нефть у Гайаны
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Индия впервые с 2021 года закупила крупную партию нефти у Гайаны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов.

«Очень крупные перевозчики нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый загружен примерно 2 млн барр. нефти», — сказано в публикации.

Ожидается, что суда прибудут в Индию в январе. Они преодолеют 17,7 тыс. км.

По данным агентства, этот шаг демонстрирует готовность индийских нефтеперерабатывающих компаний искать альтернативы российской нефти после ужесточения санкций со стороны США.

Это первые поставки сырой нефти из Гайаны в Индию с 2021 года, когда было доставлено два груза по 1 млн барр. каждый.

Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию
Бизнес
Фото:Мария Ионова-Грибина / РБК

В ноябре поставки российской нефти в Индию сократились на фоне санкций США. По данным The Economic Times, отгрузки в период с 1 по 17 ноября упали на 66% по сравнению с октябрем, составив 672 тыс. барр. в сутки. Индийские НПЗ стали проявлять осторожность после санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Индия еще до введения США санкций столкнулась с угрозами Вашингтона об увеличении пошлин за закупку российской нефти. Переговоры оказались безуспешными, и 50-процентные тарифы вступили в силу. По оценке Kpler, отказ от российской нефти может увеличить расходы страны на импорт нефти более чем на $9–11 млрд.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

