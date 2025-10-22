Трамп рассказал о решении Индии касательно закупок нефти у России

Трамп: Индия не будет покупать много нефти у России

Индия ограничит закупки нефти из России, заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Американский лидер рассказал, что поговорил 21 октября с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Основной темой беседы была торговля, президенты затронули также вопрос энергетики. «Он [Моди] не собирается покупать много нефти у России», — подчеркнул Трамп.

Как отмечает агентство, Индия и Китай остаются двумя крупнейшими покупателями российской нефти, перевозимой морем.

Несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что, если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины». Заявление американского лидера прозвучало после того, как он сам сообщил об обещании Моди прекратить закупку нефти у России в телефонном разговоре 15 октября. Днем позже в МИД Индии заявили, что ведомству не было известно об этом телефонном разговоре.

МИД Индии на фоне заявления Трампа 15 октября подчеркнул, что страна считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ориентируется на официальные заявления из Нью-Дели.