NYT анонсировала сокращение покупок российской нефти Индией с пятницы

Индия сокращает закупки российской нефти на фоне санкций США. В ноябре поставки упали на 66%, компании проявляют большую осторожность, чтобы избежать штрафов

Фото: РБК

Индия завершает трехлетний период активных закупок российской нефти перед вступлением в силу санкций США, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Последние супертанкеры с российской нефтью покинули порты Черного моря около четырех недель назад и стремятся прибыть в Индию до пятницы 21 ноября, когда санкции начнут действовать.

Накануне, 19 ноября, аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию на 66% по сравнению с предыдущим месяцем из-за «логистической тактики». The Economic Times связывает тенденцию с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять большую осторожность на фоне санкций США против российских нефтекомпаний.

Минфин США в конце октября выдал лицензию на сворачивание до 21 ноября операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками», где компаниям принадлежит 50% и более, в связи с новыми санкциями в их отношении. Отдельная лицензия была выдана на сворачивание операций с АЗС компании ЛУКОЙЛ, находящимися за пределами России.

США неоднократно выражали недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти из России в разы. Нью-Дели еще до введения санкций столкнулся с угрозами Вашингтона об увеличении пошлин за закупку российской нефти.

Financial Times в августе назвала «головоломкой» дилемму, с которой столкнулась Индия: уступить и перестать покупать нефть у России или смириться с пошлинами. Сложности, отмечало издание, могут возникнуть при попытках реорганизовать структуру поставок энергоносителей. Переговоры оказались безуспешными, и 50-процентные тарифы вступили в силу 27 августа.

В индийском МИДе заявляли, что страна вынуждена покупать нефть у России и что «те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Москвой. Пошлины там назвали несправедливыми и необоснованными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.