МИД Индии после слов Трампа про российскую нефть упомянул закупки у США

Индия «в условиях нестабильной энергетической ситуации» считает главным приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа, сообщил представитель министерства иностранных дел страны.

Это заявление последовало за словами президента США Дональда Трампа, который накануне, 15 октября, сказал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть.

«Что касается США, мы много лет стремимся расширить наши закупки энергоносителей. В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», — отметил представитель МИД Индии.

