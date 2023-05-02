Vortexa: импорт нефти из России в Индию впервые превысил поставки Эр-Рияда и Ирака

Импорт нефти из России в Индию впервые превысил поставки Эр-Рияда и Ирака

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поставки российской нефти в Индию в апреле впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

В апреле Россия поставляла Индии 1,7 млн баррелей в сутки, подсчитали аналитики. Из Ирака в Индию в том же месяце направлялось 812 тыс. баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тыс.

В марте поставки российской нефти в Индию составляли 1,6 млн баррелей в сутки. Годом ранее, в марте 2022-го, объем поставок равнялся 69 тыс. баррелей в сутки, а в апреле того же года — 270 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

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