Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президента спросили о том, кто несет персональную ответственность за падение доходов россиян. В ответ Путин заявил, что это произошло из-за цен на нефть. Решением проблем низких доходов сейчас занимается правительство, добавил он

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.

«А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, за то, что количество бедных опять растет?» — спросил президента журналист Андрей Ванденко.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?», — ответил Путин.

На реплику Ванденко «мы же хотели уйти от нефтезависимости» Путин заявил, что Россия стала менее зависима от колебаний цен на нефть, и доля ненефтегазовых доходов растет. «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — резюмировал президент.

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