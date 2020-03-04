Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
«А персональную ответственность кто-то несет за то, что доходы снижаются, за то, что количество бедных опять растет?» — спросил президента журналист Андрей Ванденко.
«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?», — ответил Путин.
На реплику Ванденко «мы же хотели уйти от нефтезависимости» Путин заявил, что Россия стала менее зависима от колебаний цен на нефть, и доля ненефтегазовых доходов растет. «Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — резюмировал президент.
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