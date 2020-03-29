Памфилова с метлой и ДомоБабушкинская. Как россиян просят сидеть дома

«Друзья! Во всем мире свирепствует коронавирус. Лучший способ сделать вклад в общее дело — оставаться дома как можно больше времени, чтобы не заразиться самому и не распространять инфекцию.

Конечно, это скучно, конечно, хочется весной в первые по-настоящему теплые деньки выйти на улицу. Но нужно с этим подождать. Тем более, я уверен, у каждого из вас есть чем заняться и дома. Что-то отремонтировать, сделать уборку, разобрать старые вещи, да просто отдохнуть под телевизор или любимый фильм. Я вот, например, решил разобрать свои книги. У меня библиотека 100 тысяч томов, но не на каждый было время. Сейчас такое время появилось, и я с удовольствием прочту несколько толстых книжек, которые долго откладывал», — написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

