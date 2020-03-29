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Пандемия коронавируса ,  
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Памфилова с метлой и ДомоБабушкинская. Как россиян просят сидеть дома

Фото: ruspolice / instagram.com
Сотрудники #гибдд присоединились к акции «Мы остаёмся на работе ради вас, останетесь дома ради нас!»
Фото: moskalkova.official / instagram.com

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Instagram дачную фотографию с хэштэгами #вируснепройдет и #мысильнее

Фото: zhirinovskiy / instagram.com
«Друзья! Во всем мире свирепствует коронавирус. Лучший способ сделать вклад в общее дело — оставаться дома как можно больше времени, чтобы не заразиться самому и не распространять инфекцию.
Конечно, это скучно, конечно, хочется весной в первые по-настоящему теплые деньки выйти на улицу. Но нужно с этим подождать. Тем более, я уверен, у каждого из вас есть чем заняться и дома. Что-то отремонтировать, сделать уборку, разобрать старые вещи, да просто отдохнуть под телевизор или любимый фильм. Я вот, например, решил разобрать свои книги. У меня библиотека 100 тысяч томов, но не на каждый было время. Сейчас такое время появилось, и я с удовольствием прочту несколько толстых книжек, которые долго откладывал», — написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
 
Фото: _nastusha_fedorchuk / instagram.com
Врачи Областной клинической инфекционной больницы Тюмени поддерживают коллег 
Фото: cikrussia / instagram.com
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова: «Берегите себя и близких!»
Фото: cikrussia / instagram.com
Заместитель Памфиловой Николай Булаев
Фото: transportmos / vk.com
Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская», чтобы напомнить пенсионерам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Фото: transportmos / vk.com
Фото: podslushano_bank / instagram.com
К полициейским и врачам присоединились и сотрудники банка
Фото: malakhov007 / instagram.com
«Доброе солнечное утро! Первый день карантина и только что появился новый стикер #оставайтесьдома (как он выглядит см. в Stories) Теперь мы можем делиться нашим времяпрепровождением у себя в квартирах всю ближайшую неделю! Как у вас суббота? У нас кукольный спектакль в спальне) )) )», — ​телеведущий Андрей Малахов.
Фото: d_moroz / instagram.com

Актриса Дарья Мороз:

#гламуротдыхает😂
Во всех смыслах..
#хроникикарантиннойжизни✌🏻😷
#оставайтесьдома #берегитеблизких🙏 #stayathome

Фото: Сергей Петриков / facebook.com
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков 
Теги: мультимедиа, полиция, Элла Памфилова, коронавирус, Татьяна Москалькова
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