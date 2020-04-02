Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Сотрудники Роспотребнадзора на блокпосту перед подъездом к Крымскому мосту со стороны Керчи
В Ставропольском крае к контролю за соблюдением режима самоизоляции присоединились казаки.
На фото: члены Ессентукского отдела Терского Казачьего войска, Ессентуки
Медики после взятия анализа на коронавирус на дому, Владивосток
Опечатанный парк в Краснодаре. Власти Краснодарского края ввели режим карантина на территории региона
Выдача спецпропусков рабочим, разбирающим каток на площади Ленина в Ставрополе
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (слева на втором плане) совершил на вертолете облет Санкт-Петербурга с Казанской иконой Божией Матери
Гипермаркет в Санкт-Петербурге
Опечатанные столики кафе на набережной в Новороссийске
Рабочие оборудуют шестой лечебный корпус московской городской больницы имени Спасокукоцкого к для лечения больных COVID-19
Санитарная обработка набережной в Анапе
Полицейский проверяет документы в Грозном
Волонтеры передают продукты пенсионерке в Челябинске
Магазин в подмосковном Щелково