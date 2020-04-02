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Пандемия коронавируса ,  
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Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж

Власти Москвы объявили о режиме всеобщей самоизоляции 29 марта. Выходить из дома можно только в случае необходимости: в аптеку, за продуктами, выгулять собаку рядом с домом, обратиться за медпомощью. В течение недели подобные меры стали вводить и другие регионы страны. На 2 апреля количество больных COVID-19 в России превысило 3,5 тыс. человек. Как города России выглядят после введения самоизоляции — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора на блокпосту перед подъездом к Крымскому мосту со стороны Керчи

Фото: Денис Абрамов​ / РИА Новости

В Ставропольском крае к контролю за соблюдением режима самоизоляции присоединились казаки.

На фото: члены Ессентукского отдела Терского Казачьего войска, Ессентуки

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Медики после взятия анализа на коронавирус на дому, Владивосток

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Опечатанный парк в Краснодаре. Власти Краснодарского края ввели режим карантина​ на территории региона

Фото: Александр Погожев / ТАСС

Выдача спецпропусков рабочим, разбирающим каток на площади Ленина в Ставрополе

Фото: Андрей Петров / ТАСС

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (слева на втором плане) совершил на вертолете облет Санкт-Петербурга с Казанской иконой Божией Матери

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Гипермаркет в Санкт-Петербурге

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Опечатанные столики кафе на набережной в Новороссийске

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Рабочие оборудуют шестой лечебный корпус московской городской больницы имени Спасокукоцкого к для лечения больных COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Санитарная обработка набережной в Анапе

Фото: Муса Садулаев / AP

Полицейский проверяет документы в Грозном

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Волонтеры передают продукты пенсионерке в Челябинске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Магазин в подмосковном Щелково

Теги: мультимедиа, коронавирус, пандемия
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