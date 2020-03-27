Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
В Минтруде назвали условия оплаты труда в нерабочую неделю Экономика, 07:05 Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики Экономика, 07:00 Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан Общество, 06:27 Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников Политика, 06:02 Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит Финансы, 05:59 Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек Общество, 05:37 Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина Политика, 05:27 ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы Финансы, 04:59 Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус Общество, 04:56 В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге Общество, 04:32 Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина Общество, 04:13 Бывший игрок «Аякса» вышел из комы спустя почти три года Спорт, 03:35 В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса Политика, 02:59 Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ Общество, 02:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Российская экономика в 2020 году переживет рецессию, считают опрошенные РБК экономисты. ВВП может упасть, по их оценкам, от 0,8 до 3%. Потери от объявленной недели простоя оцениваются в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.

Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов еще 13 марта заявлял, что риски рецессии всегда существуют, но выражал уверенность, что российской экономике рецессия не грозит. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже прогноза, допускал он.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста ВВП могут замедлится до нуля. По состоянию на 26 марта Brent торгуется в диапазоне $26,2–27,7 за баррель.

Цена нерабочей недели

Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5–2,8%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день. Исходя из этого стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд руб., или 0,8% ВВП. «Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — отмечает экономист. С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270–320 млрд руб. в день, или около 1,3–1,6 трлн руб. за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.

Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Зарплата всем сотрудникам должна быть сохранена, объявил президент. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неделя будет нерабочей для предприятий промышленности, исключение составят предприятия, производящие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Такие каникулы не нужны компаниям и организациям, которые уже перешли на удаленную работу, а теперь будут вынуждены прекращать работу или платить сотрудникам за переработку, замечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Такие платежи — это последнее, что нужно большинству работодателей, особенно тем, кто пострадал от коллапса спроса», — написал он в колонке для РБК. Каникулы могут стоить бизнесу до 700 млрд руб., которые государство компенсировать не собирается, оценил Табах.

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Экономика

Промпроизводство из-за нерабочей недели может снизиться в апреле на 10% в годовом выражении, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. На потреблении эффект длинных выходных отразится в гораздо меньшей степени, отмечает она. «Мы ожидаем, что оно снизится на 5% год к году», — сказала Орлова. Если бы нерабочая неделя выпала полностью на март, это привело бы к двузначному падению промпроизводства в этом месяце в годовом выражении, оценил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов отмечал, что дополнительная нерабочая неделя усилит спад экономики. «То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — пояснил он.

В феврале темпы роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, ускорились с учетом календарного фактора до 2,9% год к году после 1,7% в январе (.pdf). Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале сохранились на уровне 1,7–1,9%. Наибольший вклад в рост ВВП в последний зимний месяц внесли торговля и промышленное производство: темпы роста в обрабатывающей промышленности ускорились до 5,0% год к году после 3,9% в январе, в добывающей — до 2,3% после снижения на 0,4% месяцем ранее.

Ожидается, что динамика российского ВВП резко изменится в марте из-за падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусной инфекции. По словам министра финансов Антона Силуанова, распространение COVID-19 привело к сжатию целых секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора малого и среднего бизнеса и других отраслей.

Массовый пересмотр прогнозов

С учетом того, что вспышка коронавирусной инфекции еще не подавлена и возможны новые ограничительные меры, ING считает свой предыдущий прогноз по росту российской экономики на 0,5% нереалистичным, отметил Долгин. Теперь, по его словам, ING ожидает сокращения ВВП на 2–3% по итогам года.

Текущий прогноз британской консалтинговой компании Oxford Economics по России — минус 1,6% ВВП в 2020 году, сообщила РБК старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Отправной точкой служит январский прогноз Oxford до падения цен на нефть и эффектов пандемии коронавируса (плюс 1,8%). Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.

«Ренессанс Капитал» пересмотрел свой прогноз по России уже 25 марта, после обращения Путина и объявления о нерабочей неделе. «Промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до минус 0,8% год к году и мирового экономического роста до минус 2% год к году в 2020 году в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум один квартал)», — отметила экономист по России и СНГ Софья Донец. Базовый прогноз «Ренессанс Капитала», основанный на цене нефти на уровне $42,5, предполагал рост ВВП на 1,5% по итогам года. Сокращение экономики на 0,8% аналитики компании ранее прогнозировали при цене нефти марки Brent на уровне $20.

Агентство Moody’s в своем обзоре от 25 марта прогнозирует, что российская экономика вырастет лишь на 0,5% по сравнению с февральским прогнозом — 1,5% роста. Moody’s исходит из достаточно высокой прогнозной цены нефти Brent в 2020 году — на уровне $40. Если нефть останется вблизи $30, Moody’s предупредило о риске дальнейшего понижения прогноза по ВВП России из-за уменьшения покупательной способности домохозяйств и слабого внешнего спроса на российские товары.

Агентство Fitch на прошлой неделе в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Если в декабре прошлого года эксперты Fitch считали, что за 2020 год ВВП России вырастет на 2%, то теперь они не ждут роста более чем на 1%.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева
Теги: ВВП, прогноз, пандемия
Материалы по теме
Поможет ли антикризисная программа Путина выжить российской экономике
Экономика
Кремль сообщил о разработке новых мер по поддержке экономики
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter