Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов еще 13 марта заявлял, что риски рецессии всегда существуют, но выражал уверенность, что российской экономике рецессия не грозит. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже прогноза, допускал он.
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста ВВП могут замедлится до нуля. По состоянию на 26 марта Brent торгуется в диапазоне $26,2–27,7 за баррель.
Цена нерабочей недели
Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5–2,8%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день. Исходя из этого стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд руб., или 0,8% ВВП. «Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — отмечает экономист. С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270–320 млрд руб. в день, или около 1,3–1,6 трлн руб. за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.
Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Зарплата всем сотрудникам должна быть сохранена, объявил президент. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неделя будет нерабочей для предприятий промышленности, исключение составят предприятия, производящие средства для борьбы с коронавирусной инфекцией.