Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Российская экономика в 2020 году переживет рецессию, считают опрошенные РБК экономисты. ВВП может упасть, по их оценкам, от 0,8 до 3%. Потери от объявленной недели простоя оцениваются в сумму до 1,6 трлн руб., или 1,5% ВВП

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.

Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля. Первый вице-премьер Андрей Белоусов еще 13 марта заявлял, что риски рецессии всегда существуют, но выражал уверенность, что российской экономике рецессия не грозит. Из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже прогноза, допускал он. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста ВВП могут замедлится до нуля. По состоянию на 26 марта Brent торгуется в диапазоне $26,2–27,7 за баррель.

Цена нерабочей недели

Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5–2,8%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день. Исходя из этого стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд руб., или 0,8% ВВП. «Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — отмечает экономист. С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270–320 млрд руб. в день, или около 1,3–1,6 трлн руб. за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.