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Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
Росстат опубликовал пересмотренный ряд динамики денежных доходов россиян с 2013 года. По новой методологии реальные располагаемые доходы за шесть последних лет снизились не на 10,9%, а только на 8,3%
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) презентовала пересмотренный ряд динамики денежных доходов населения в 2013–2018 годах после масштабного обновления методики их расчета.

По новой методологии оказалось, что реальные располагаемые доходы россиян за этот период снизились не так значительно, как сообщалось ранее (см. инфографику). По сравнению с 2013 годом этот показатель упал на 8,3%, а не на 10,9%, как следовало из прежней методологии.

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.

В результате пересмотра методологии уровень совокупных денежных доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд руб. больше, чем при старой методике; в 2017 году — на 710 млрд руб. больше, в 2018 году — на 707 млрд руб. больше. Таким образом, в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. (на 1,05%) выше, чем при прежнем расчете.

В марте Росстат представил новую методику оценки денежных доходов и расходов населения, которая заменила собой методику, действовавшую с косметическими изменениями с 1996 года. В частности, вместо только официальных зарплат в расчет была взята вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. А вот, например, доходы от продажи иностранной валюты вообще были исключены как пережиток постсоветской системы. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26 до 11,5%.

Одновременно Росстат перешел на ежеквартальную публикацию данных о денежных доходах вместо ежемесячной.

Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».

Автор: Иван Ткачёв
Теги: реальные денежные доходы, реальные располагаемые доходы, Росстат
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