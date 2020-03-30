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Пандемия коронавируса ,  
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Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для граждан любого возраста. Выходить из дома можно только за покупками в аптеку или продуктовый магазин, а также для выгула собак, обращения за медпомощью и выноса мусора. Ограничения не касаются сотрудников служб жизнеобеспечения. Работу продолжают в том числе банки и сервисы доставки. Как выглядит Москва после введенных ограничений — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Никольская улица
Фото: Андрей Любимов / РБК
Красная площадь
Фото: Андрей Любимов / РБК

Улица Кузнецкий мост

Фото: Андрей Любимов / РБК
Большой театр
Фото: Андрей Любимов / РБК
Площадь Революции
Фото: Андрей Любимов / РБК
Рыбный переулок
Фото: Андрей Любимов / РБК
Парк «Зарядье»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Москворецкая набережная
Фото: Андрей Любимов / РБК
Нулевой километр
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вид на Пречистенскую набережную с Патриаршего моста
Фото: Андрей Любимов / РБК
Храм Христа Спасителя
Фото: Андрей Любимов / РБК
Новый Арбат
Арбат
Фото: Владислав Шатило / РБК
ВДНХ
Фото: Владислав Шатило / РБК
ЦПКиО им. Горького
Фото: Владислав Шатило / РБК
Музей современного искусства
Фото: Владислав Шатило / РБК
ТЦ «Атриум»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Пешеходный тоннель рядом с Курским вокзалом
Фото: Андрей Любимов / РБК
Поезд на Таганско-Краснопресненской линии метро
Курский вокзал
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тверская улица.

Как теперь жить в Москве в новых условиях, читайте в инструкции РБК.

Теги: мультимедиа, Москва, коронавирус, пандемия
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