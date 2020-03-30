Пандемия коронавируса , 30 мар, 18:01
0
Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для граждан любого возраста. Выходить из дома можно только за покупками в аптеку или продуктовый магазин, а также для выгула собак, обращения за медпомощью и выноса мусора. Ограничения не касаются сотрудников служб жизнеобеспечения. Работу продолжают в том числе банки и сервисы доставки. Как выглядит Москва после введенных ограничений — в фоторепортаже РБК
Никольская улица
Красная площадь
Улица Кузнецкий мост
Большой театр
Площадь Революции
Рыбный переулок
Парк «Зарядье»
Москворецкая набережная
Нулевой километр
Вид на Пречистенскую набережную с Патриаршего моста
Храм Христа Спасителя
Новый Арбат
Арбат
ВДНХ
ЦПКиО им. Горького
Музей современного искусства
ТЦ «Атриум»
Пешеходный тоннель рядом с Курским вокзалом
Поезд на Таганско-Краснопресненской линии метро
Курский вокзал
Тверская улица.
Как теперь жить в Москве в новых условиях, читайте в инструкции РБК.