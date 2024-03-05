Путин разрешил структурам «Газпрома» определять раскрытие информации
Президент Владимир Путин расширил список компаний, которым разрешается неполностью раскрывать корпоративную информацию, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Перечень был расширен на 48 позиций. Президент добавил в него, в частности, Газпромбанк, «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» и другие дочерние структуры «Газпрома»: «Газпром газораспределение», «Газпром трансгаз» и несколько нефтеперерабатывающих заводов, среди которых московский и омский. Перечень также пополнился Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭК) и петербургскими «Территориальной генерирующей компанией № 1» и «Второй генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии».
В ноябре 2023 года Путин подписал указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда мера коснулась 46 компаний.
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