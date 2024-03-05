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Бизнес ,  
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Путин разрешил структурам «Газпрома» определять раскрытие информации

Путин разрешил структурам «Газпрома» самим определять раскрытие информации
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Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 035,9 +0,03% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Президент Владимир Путин расширил список компаний, которым разрешается неполностью раскрывать корпоративную информацию, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Перечень был расширен на 48 позиций. Президент добавил в него, в частности, Газпромбанк, «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» и другие дочерние структуры «Газпрома»: «Газпром газораспределение», «Газпром трансгаз» и несколько нефтеперерабатывающих заводов, среди которых московский и омский. Перечень также пополнился Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭК) и петербургскими «Территориальной генерирующей компанией № 1» и «Второй генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии».

Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать
Бизнес
Владимир Путин

В ноябре 2023 года Путин подписал указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда мера коснулась 46 компаний.

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Владимир Путин Газпромбанк Газпром нефть указ раскрытие информации ограничение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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