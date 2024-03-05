Путин разрешил структурам «Газпрома» определять раскрытие информации

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Президент Владимир Путин расширил список компаний, которым разрешается неполностью раскрывать корпоративную информацию, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Перечень был расширен на 48 позиций. Президент добавил в него, в частности, Газпромбанк, «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» и другие дочерние структуры «Газпрома»: «Газпром газораспределение», «Газпром трансгаз» и несколько нефтеперерабатывающих заводов, среди которых московский и омский. Перечень также пополнился Московской объединенной электросетевой компанией (МОЭК) и петербургскими «Территориальной генерирующей компанией № 1» и «Второй генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии».

В ноябре 2023 года Путин подписал указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда мера коснулась 46 компаний.