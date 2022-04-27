«Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию

Решение было принято из-за отказа «Булгаргаза» (Болгария) и PGNiG (Польша) платить за поставки газа в рублях. В «Газпроме» отметили, что поставки возобновятся, как только оплата по новой схеме будет произведена

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Российский «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от польской и болгарской компаний в рублях, как этого требует указ президента России от 31 марта. Там указали, что о необходимости оплачивать поставляемый газ в рублях контрагенты были своевременно проинформированы.

В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Транзит газа там обещали возобновить в момент оплаты, осуществленной по новому порядку.

26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» об остановке поставок газа. Согласно анализу министерства, «Булгаргаза» и Болгарского энергетического холдинга, новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

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Ранее о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. В PGNiG сочли действия «Газпрома» нарушением действующего контракта и сообщили, что намерены подать претензию в адрес российской компании.

Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои.

В частности, некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В их числе были Польша и Болгария. В то же время власти Венгрии допустили, что будут следовать требованиям Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 18 апреля отказался назвать страны, которые согласились платить за газ в рублях. По его словам, эта информация «вряд ли подлежит публикации».