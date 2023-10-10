Варшава лишила «Газпром» польского участка газопровода Ямал — Европа
Польская государственная нефтяная компания Orlen приобретает участок газопровода Ямал — Европа, который проходит по территории страны. Российский «Газпром» больше не будет иметь доли в 48% в компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит этот участок газопровода.
Orlen заявила, что по условиям соглашения EuRoPol GAZ выкупит акции «Газпрома», а Orlen получит контроль над транзитной газопроводной системой, передает Reuters.
РБК отправил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака, пресс-службы «Газпрома» и Минэнерго.
Председатель правления Orlen Даниэль Обайтек ранее пообещал «положить конец российскому влиянию в польской газотранспортной системе». «Сегодняшнее решение является шагом к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны», — заявил он.
EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода Ямал — Европа. Ранее польской компании прямо и косвенно принадлежали 51,18% СП, российской — 48,82%. В ноябре 2022 года власти Польши ввели внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ.
Перед этим Польша ввела санкции в отношении «Газпрома». Россия приняла ответные меры, под которые попала EuRoPol GAZ и другие бывшие дочки «Газпрома». Российская сторона заявила в мае 2022 года, что санкции Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа. Месяцем ранее «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу после отказа Варшавы платить по действующему контракту в рублях.
В мае 2023-го польская сторона подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (около $1,4 млрд) за остановку транзита. Большую часть этой суммы в EuRoPol считают упущенной выгодой на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа.
Мощность газопровода Ямал — Европа составляет почти 33 млрд куб. м, он является третьим по этой величине после двух «Северных потоков», которые не функционируют после разрушения. Длина — более 2 тыс. км. Трубопровод идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. На территории Польши проходит 683 км трубопровода, а также находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».
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