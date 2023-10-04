В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров

За 2023 год число российских пенсионеров вырастет на 1,1 млн, а за 2024 год — еще на 569 тыс. Такая динамика ожидается впервые с начала пенсионной реформы — в том числе за счет жителей новых регионов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тыс. Такой прогноз содержится в проекте бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, который изучил РБК. В результате за два года количество пенсионеров, получающих пенсии через территориальные органы Соцфонда, вырастет с 41,78 млн до 43,47 млн человек — максимума с 2019 года.

Численность пенсионеров покажет позитивную динамику впервые с 2018 года. С 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы. При этом, согласно графику реформы, в 2023 году в России на пенсию по старости не выходят ни мужчины, ни женщины.

Увеличение численности пенсионеров обусловлено учетом граждан в четырех новых регионах, а также плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию, пояснили РБК в Минтруде. Пенсии жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.

Как меняется число пенсионеров

К пенсионерам, получающим пенсии через органы СФР, относятся получатели страховых пенсий (то есть пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца), пенсионеры по государственному пенсионному обеспечению (бывшие чиновники), а также военные пенсионеры, получающие пенсию по старости.

Как следует из материалов к бюджету Соцфонда, из 1,13 млн новых пенсионеров в 2023 году большинство (1,05 млн человек) станут получателями страховых пенсий, увеличив их совокупную численность до 38,93 млн человек. Аналогичный тренд актуален и для 2024 года: из 569 тыс. граждан, которым будет назначена пенсия, на страховую будут претендовать 496 тыс. (в результате общее число граждан в этой категории вырастет до 39,43 млн человек).

Социальные пенсии (выплачиваются при отсутствии достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии), как ожидается, будут назначены значительно меньшему числу граждан: 55,6 тыс. человек в 2023 году и 56,5 тыс. в 2024 году. Количество пенсионеров по государственному пенсионному обеспечению вырастет на 69,4 тыс. и на 72 тыс. (и достигнет 4 млн человек к началу 2025 года).

Число военных пенсионеров, получающих также страховую пенсию, вырастет на 0,4 тыс. в год (до 781 тыс. человек). Среди них не учитываются пенсионеры в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Число пенсионеров в России сокращалось с 2019 года, когда пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться. В 2020 году снижение ускорилось на фоне пандемии COVID-19. За 2021 год число пенсионеров сократилось почти на 1 млн человек, что стало антирекордом с начала 1990-х. По итогам 2022 года было зафиксировано снижение на 232 тыс. человек, писал РБК.

География новых пенсионеров

К середине 2023 года пенсии в новых регионах назначены 440 тыс. пенсионеров, а ждут заявлений еще примерно 300 тыс., писал РБК со ссылкой на расчеты Минтруда. Из 1,1 млн новых пенсионеров в текущем году примерно 700 тыс. человек будут из новых регионов, согласен со статистикой профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«На этих территориях большой контингент пожилого населения. На Украине не было повышения пенсионного возраста: женщины там выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Для них переходный период российской пенсионной реформы начнется со следующего года. Кроме того, проведение спецоперации могло привести к увеличению числа инвалидов — получателей страховых пенсий. Среди них есть как мирное население, так и воевавшие, чей статус не приравнивает их к военным пенсионерам (добровольцы, контрактники)», — отмечает эксперт.

В 2023 году по графику пенсионной реформы никто не выходил на пенсию по возрасту, напоминает Сафонов. До 2022 года включительно предоставлялась специальная льгота: пенсии назначались на полгода раньше нового пенсионного возраста. В 2024 году на пенсию будут выходить женщины «полного» 1966 года рождения и мужчины 1961 года.

В 2023 году пенсию могут оформлять те, кто раньше работал и решил уйти на заслуженный отдых, лица, имеющие право на досрочную пенсию по условиям труда, безработные граждане, которым может быть оформлена досрочная пенсия в связи с отсутствием подходящей работы в течение длительного срока. «Их вполне могло быть 400 тыс. человек (плюс 700 тыс. пенсионеров в новых регионах): в России до 30% пенсий назначается по досрочной льготе», — добавляет Сафонов.

Сбалансированность бюджета Соцфонда

Увеличение численности пенсионеров приводит к увеличению нагрузки на пенсионную систему, только если не сопровождается соответствующим увеличением числа занятых, с заработных плат которых выплачиваются страховые взносы, отмечает старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Текущий прирост не скажется на сбалансированности бюджета СФР, считает Ляшок, так как параллельно увеличивается и численность занятых за счет новых граждан из новых регионов.

Но Сафонов напоминает, что в новых регионах коэффициент работающего и неработающего населения ниже, чем в остальной России. «Кроме того, там меньше объем экономики, зарплаты ниже и страховые взносы не собираются в том объеме, что у нас. То есть с точки зрения пенсионного обеспечения эти регионы дотационные», — говорит эксперт.

Изменение численности получателей пенсий не является риском для бюджета Социального фонда: бюджет сбалансирован и предусматривает выполнение всех взятых государством обязательств, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Бюджет СФР на 2024 год сформирован с дефицитом в сумме 234 млрд руб. при доходах в сумме 16 трлн руб. и расходах в 16,2 трлн руб. Из них доходы по обязательному пенсионному страхованию составят 10,5 трлн руб., а расходы — 10,8 трлн.

Соотношение пенсий и прожиточного минимума

В проекте бюджета также рассчитана такая величина, как соотношение средней страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП). Соотношение среднегодового размера страховой пенсии с ПМП составит в 2024 году 160,9%, в 2025-м — 153,9%, в 2026 году — 147,4%. В то же время соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров с ПМП будет выше: оно составит в 2024 году 175,4%, в 2025-м — 168,5%, в 2026 году — 162,4%. Прожиточный минимум пенсионера на 2024 год устанавливается на уровне 13 290 руб., а в 2025 и 2026 годах запланирована величина 14 554 руб. и 16 056 руб. соответственно.

Раньше соотношение пенсий с прожиточным минимумом фактически характеризовало покупательную способность этого вида дохода, поскольку прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины и показывал, сколько необходимых для жизни товаров и услуг можно оплатить. Однако в 2021 году изменилась методика расчета прожиточного минимума, и его величину привязали к медианному среднедушевому доходу. На 2023 и 2024 годы из-за опережающего роста цен правительство отступило от новой методики и определило прожиточный минимум в особом порядке — на уровне прогнозных границ бедности. Те, в свою очередь, рассчитываются как последний прожиточный минимум, определенный по старой методике (за четвертый квартал 2020 года), индексируемый на инфляцию. Прожиточный минимум пенсионера устанавливается в размере 86% от базового.

С учетом новой методики соотношение средней пенсии и размера прожиточного минимума не является индикатором динамики покупательной способности, заявили в пресс-службе Минтруда. «Прогнозное соотношение не является статистическим срезом. С учетом особенностей исчисления прожиточного минимума и расчета размера средней среднегодовой пенсии это соотношение нелинейно и сопоставление годовых значений некорректно», — сообщили там.

По утверждению ведомства, инструментом для сохранения или увеличения покупательной способности пенсий является индексация. Она определяет, насколько для каждого конкретного получателя пенсии изменится размер получаемых им выплат. C 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — 7,5%.

По закону страховые и социальные пенсии неработающим пенсионерам не могут индексироваться ниже инфляции. «Но прожиточный минимум, согласно новой методике, привязан не к инфляции, а к динамике доходов населения. Соответственно, в бюджете заложено, что размеры пенсий будут расти более низкими темпами, чем заработные платы», — констатирует Ляшок.

Проблема в том, что индексация носит компенсационный характер, поскольку устанавливается по уровню инфляции прошлого года, говорит Сафонов. Альтернативным подходом может быть привязка индексации пенсий к росту уровня заработных плат (такой способ используется, например, в европейских странах). Ранее Сафонов с автором Дарьей Некипеловой делали расчеты, показывающие, что индексация по росту зарплат позволит заместить пенсией до 60% утраченного заработка. По итогам 2022 года пенсия в среднем замещала менее 30% утраченного заработка россиян.