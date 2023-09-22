 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Эксперты предложили «социальные» полки в магазинах для пенсионеров

Эксперты предложили «социальные» полки в магазинах для пенсионеров
Властям следует просчитать дополнительные меры обеспечения пенсионеров продовольствием, считают эксперты Финуниверситета. Среди идей — полки с бесплатными товарами, сертификаты на цифровом рубле и социальные рынки
Фото: Конанков Максим / Octagon.Media / ТАСС
Фото: Конанков Максим / Octagon.Media / ТАСС

Повышать уровень жизни российских пенсионеров следует не только за счет индексации пенсий, а в том числе через «альтернативные» меры поддержки, такие как социальные ярмарки, полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности и целевые сертификаты на покупку, например, лекарств с помощью цифрового рубля. Об этом в научной статье «Оценка эффективности реализации мер по повышению материального содержания российских пенсионеров и разработка альтернативных мер их социального обеспечения» написали эксперты Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова. Материал был подготовлен для журнала «Социальное и пенсионное право», его авторская версия есть у РБК.

«Альтернативные» шаги

Основную долю в структуре расходов пожилых граждан, как правило, занимают траты на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплату коммунальных услуг, указывают авторы статьи. Альтернативные решения по дополнительному обеспечению пожилых граждан такими товарами могут оказать положительное влияние на уровень их жизни, полагают они.

Эксперты предложили несколько мер, которые позволят высвободить в бюджете пенсионеров, в том числе малообеспеченных, от 10 до 20% расходов на товары повседневного спроса. А именно:

  • Социальные рынки и ярмарки

Организация таких торговых точек поможет реализовать продукцию малым и средним сельхозпроизводителям, которые имеют проблемы со сбытом из-за высокой конкуренции со стороны крупных торговых сетей. Покупатели же смогут приобрести товары без наценки посредников. От региональных властей в данном случае требуется лишь выделение свободных площадок, описали концепцию авторы.

  • Социальные полки в магазинах
Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
В Детройте бастуют рабочие автозаводов. При чем тут Илон Маск
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов

Эта мера основана на идее фудшеринга, смысл которого в посредничестве между точками торговли и нуждающимися людьми, готовыми забирать еду со сроком годности, близким к истечению. Ежегодно в России утилизируют около 18 млн т продуктов, при этом раздать удается не более 1,5%, указывают авторы статьи. На социальных полках товары с истекающим сроком годности можно было бы продавать с большой скидкой или отдавать пенсионерам бесплатно, предлагается в материале.

  • Раздел «Социальные товары» на маркетплейсах

Через этот раздел пенсионеры могли бы приобретать товары с бесплатной доставкой, используя карту льготника при оформлении, предлагают авторы. Однако «нерешенным вопросом» остается компенсация затрат электронных торговых площадок, признают они. Исследователи предложили подумать о введении для них налоговых и других видов льгот.

  • Развитие электронных социальных карт (ЭСК)

Электронные социальные карты необходимы для безналичных расчетов со скидками и бонусами на покупку разных товаров. В перспективе система предоставления льгот по картам ЭСК может быть органично внедрена на базе развития технологии «окрашенного» цифрового рубля, то есть имеющего целевое назначение, считают авторы. Внедрение социальных карт позволит в том числе повысить адресность социальной помощи, автоматизировать подтверждение права на льготы, снизить риски мошенничества.

  • Социальные электронные сертификаты

Такие сертификаты могут использоваться как аналог продуктовых карточек для покупки определенных товаров у местных производителей, отмечается в статье.

О том, что над введением продуктовых карточек для бедных «можно подумать», говорил в начале 2021 года президент Владимир Путин, соответствующий законопроект разрабатывали депутаты Госдумы. Однако инициатива не дошла до реализации и впоследствии была отклонена.

Сегодня подобные меры поддержки могут вводиться на региональном уровне по инициативе местных властей. Например, в 2022 году правительство Калининградской области приняло решение о перечислении определенным льготным категориям граждан денежных средств на расчетную карту «Мир», которые можно было потратить на определенные виды товаров — всего 35 позиций, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, хлеб. Аналогичная мера в качестве эксперимента действует в Ямало-Ненецком автономном округе.

Новый подход к индексации пенсий

Основным средством поддержания уровня жизни пенсионеров сегодня является ежегодная индексация пенсий, размер которой так или иначе привязан к уровню инфляции предшествующего года, следует из статьи. Действующие для пенсионеров различные льготы в сфере налогов, ЖКХ, медицины, транспорта и так далее эксперты не обсуждают.

В 2022 году правительство проиндексировало пенсии по старости досрочно — на 10%, а с 1 января 2023 года — еще на 4,8%, что, как пояснял Соцфонд, обеспечило повышение пенсий даже выше инфляции 2022 года (она составила 11,9%). Однако этот механизм носит лишь компенсационный характер, не позволяя повышать качество жизни пенсионеров, убеждены авторы.

В качестве альтернативы они предлагают привязать индексацию пенсий к росту уровня заработных плат. По их расчетам, это позволит заместить пенсией до 60% утраченного заработка (по итогам 2022 года пенсия в среднем замещала менее 30% утраченного заработка россиян).

В 2022 году Сафонов и его коллега из ВНИИ труда Константин Угодников уже предлагали модель ежегодной индексации пенсий на индекс заработной платы или инфляцию в зависимости от того, какой параметр оказался выше. Если зарплата отстала от инфляции, разницу должен компенсировать из своих доходов, например, Фонд национального благосостояния (ФНБ), отмечали они. «Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», — пояснял Сафонов.

В последние годы рост заработных плат опережал показатели индексации страховых пенсий по старости, за исключением 2015 и 2022 годов, когда размер индексаций пенсий был выше, следует из расчетов Сафонова и Некипеловой.

По данным Фонда социального и пенсионного страхования на 1 июля 2023 года, в России насчитывается 41,37 млн пенсионеров (включая «военных» пенсионеров). Средний размер назначенных пенсий по состоянию на июль составляет 19,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. По сравнению с июлем 2022 года пенсии выросли на 5,9%, при том что номинальная зарплата в годовом выражении увеличилась на 14,1% (июнь к июню, по наиболее актуальным данным статслужбы).

РБК направил запрос в Минтруд.

Риски новых мер

Индексация пенсий по уровню номинальной зарплаты позволит обеспечить ускоренное повышение пенсий, однако вряд сможет компенсировать снижение их покупательной способности, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. При этом она согласна с авторами статьи в том, что требуются комплексные изменения архитектуры социальной поддержки пожилых россиян.

«Нужно пересмотреть подход к обеспечению острых потребностей пенсионеров. Несмотря на то что медицина и некоторые лекарства предоставляются бесплатно, их количества часто не хватает на прохождение полного курса. В итоге старики часто экономят на других товарах, чтобы лечиться», — приводит пример она.

Говоря о предоставлении льгот в электронном виде, эксперт предупредила, что они недоступны части пожилого населения из-за отсутствия подключения к интернету и неумения пользоваться гаджетами. «Пожилым трудно привыкать к новшествам. Любую меру нужно долго апробировать, чтобы был эффект», — считает она.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
пенсионеры социальная защита пенсии
Материалы по теме
Рост зарплат вернул покупательную способность на досанкционный уровень
Экономика
Перепись показала рост числа одиночек в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Reuters назвал новым испытанием для Байдена рост числа мигрантов в США Общество, 05:22
Минобороны сообщило об уничтожении «Градами» опорного пункта ВСУ Политика, 05:19
Эксперты предложили «социальные» полки в магазинах для пенсионеров Экономика, 04:55
Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине Политика, 04:50
В Петербурге загорелся пункт утилизации мусора Общество, 04:21
«Коммерсантъ» узнал о планах продажи Ту-214 из авиапарка президента Бизнес, 04:17
Зеленский поедет в Канаду Политика, 03:49
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Мощности выпускающего «Смерчи» завода получит производитель «Тайфунов» Бизнес, 03:22
Китай предложил в ООН бойкотировать односторонние санкции Политика, 03:16
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37 Общество, 02:40
Бывший топ-менеджер НОВАТЭКа получил срок в США за неуплату налогов Общество, 02:33
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн Политика, 02:11
Байден пообещал поставить Украине танки Abrams на следующей неделе Политика, 01:41
Боррель пригрозил Баку мерами в случае эскалации в Карабахе Политика, 01:36