Эксперты предложили «социальные» полки в магазинах для пенсионеров

Властям следует просчитать дополнительные меры обеспечения пенсионеров продовольствием, считают эксперты Финуниверситета. Среди идей — полки с бесплатными товарами, сертификаты на цифровом рубле и социальные рынки

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Повышать уровень жизни российских пенсионеров следует не только за счет индексации пенсий, а в том числе через «альтернативные» меры поддержки, такие как социальные ярмарки, полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности и целевые сертификаты на покупку, например, лекарств с помощью цифрового рубля. Об этом в научной статье «Оценка эффективности реализации мер по повышению материального содержания российских пенсионеров и разработка альтернативных мер их социального обеспечения» написали эксперты Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова. Материал был подготовлен для журнала «Социальное и пенсионное право», его авторская версия есть у РБК.

«Альтернативные» шаги

Основную долю в структуре расходов пожилых граждан, как правило, занимают траты на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплату коммунальных услуг, указывают авторы статьи. Альтернативные решения по дополнительному обеспечению пожилых граждан такими товарами могут оказать положительное влияние на уровень их жизни, полагают они.

Эксперты предложили несколько мер, которые позволят высвободить в бюджете пенсионеров, в том числе малообеспеченных, от 10 до 20% расходов на товары повседневного спроса. А именно:

Социальные рынки и ярмарки

Организация таких торговых точек поможет реализовать продукцию малым и средним сельхозпроизводителям, которые имеют проблемы со сбытом из-за высокой конкуренции со стороны крупных торговых сетей. Покупатели же смогут приобрести товары без наценки посредников. От региональных властей в данном случае требуется лишь выделение свободных площадок, описали концепцию авторы.

Социальные полки в магазинах

Эта мера основана на идее фудшеринга, смысл которого в посредничестве между точками торговли и нуждающимися людьми, готовыми забирать еду со сроком годности, близким к истечению. Ежегодно в России утилизируют около 18 млн т продуктов, при этом раздать удается не более 1,5%, указывают авторы статьи. На социальных полках товары с истекающим сроком годности можно было бы продавать с большой скидкой или отдавать пенсионерам бесплатно, предлагается в материале.

Раздел «Социальные товары» на маркетплейсах

Через этот раздел пенсионеры могли бы приобретать товары с бесплатной доставкой, используя карту льготника при оформлении, предлагают авторы. Однако «нерешенным вопросом» остается компенсация затрат электронных торговых площадок, признают они. Исследователи предложили подумать о введении для них налоговых и других видов льгот.

Развитие электронных социальных карт (ЭСК)

Электронные социальные карты необходимы для безналичных расчетов со скидками и бонусами на покупку разных товаров. В перспективе система предоставления льгот по картам ЭСК может быть органично внедрена на базе развития технологии «окрашенного» цифрового рубля, то есть имеющего целевое назначение, считают авторы. Внедрение социальных карт позволит в том числе повысить адресность социальной помощи, автоматизировать подтверждение права на льготы, снизить риски мошенничества.

Социальные электронные сертификаты

Такие сертификаты могут использоваться как аналог продуктовых карточек для покупки определенных товаров у местных производителей, отмечается в статье.

О том, что над введением продуктовых карточек для бедных «можно подумать», говорил в начале 2021 года президент Владимир Путин, соответствующий законопроект разрабатывали депутаты Госдумы. Однако инициатива не дошла до реализации и впоследствии была отклонена.

Сегодня подобные меры поддержки могут вводиться на региональном уровне по инициативе местных властей. Например, в 2022 году правительство Калининградской области приняло решение о перечислении определенным льготным категориям граждан денежных средств на расчетную карту «Мир», которые можно было потратить на определенные виды товаров — всего 35 позиций, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, хлеб. Аналогичная мера в качестве эксперимента действует в Ямало-Ненецком автономном округе.

Новый подход к индексации пенсий

Основным средством поддержания уровня жизни пенсионеров сегодня является ежегодная индексация пенсий, размер которой так или иначе привязан к уровню инфляции предшествующего года, следует из статьи. Действующие для пенсионеров различные льготы в сфере налогов, ЖКХ, медицины, транспорта и так далее эксперты не обсуждают.

В 2022 году правительство проиндексировало пенсии по старости досрочно — на 10%, а с 1 января 2023 года — еще на 4,8%, что, как пояснял Соцфонд, обеспечило повышение пенсий даже выше инфляции 2022 года (она составила 11,9%). Однако этот механизм носит лишь компенсационный характер, не позволяя повышать качество жизни пенсионеров, убеждены авторы.

В качестве альтернативы они предлагают привязать индексацию пенсий к росту уровня заработных плат. По их расчетам, это позволит заместить пенсией до 60% утраченного заработка (по итогам 2022 года пенсия в среднем замещала менее 30% утраченного заработка россиян).

В 2022 году Сафонов и его коллега из ВНИИ труда Константин Угодников уже предлагали модель ежегодной индексации пенсий на индекс заработной платы или инфляцию в зависимости от того, какой параметр оказался выше. Если зарплата отстала от инфляции, разницу должен компенсировать из своих доходов, например, Фонд национального благосостояния (ФНБ), отмечали они. «Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», — пояснял Сафонов.

В последние годы рост заработных плат опережал показатели индексации страховых пенсий по старости, за исключением 2015 и 2022 годов, когда размер индексаций пенсий был выше, следует из расчетов Сафонова и Некипеловой.

По данным Фонда социального и пенсионного страхования на 1 июля 2023 года, в России насчитывается 41,37 млн пенсионеров (включая «военных» пенсионеров). Средний размер назначенных пенсий по состоянию на июль составляет 19,6 тыс. руб., следует из данных Росстата. По сравнению с июлем 2022 года пенсии выросли на 5,9%, при том что номинальная зарплата в годовом выражении увеличилась на 14,1% (июнь к июню, по наиболее актуальным данным статслужбы).

РБК направил запрос в Минтруд.

Риски новых мер

Индексация пенсий по уровню номинальной зарплаты позволит обеспечить ускоренное повышение пенсий, однако вряд сможет компенсировать снижение их покупательной способности, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. При этом она согласна с авторами статьи в том, что требуются комплексные изменения архитектуры социальной поддержки пожилых россиян.

«Нужно пересмотреть подход к обеспечению острых потребностей пенсионеров. Несмотря на то что медицина и некоторые лекарства предоставляются бесплатно, их количества часто не хватает на прохождение полного курса. В итоге старики часто экономят на других товарах, чтобы лечиться», — приводит пример она.

Говоря о предоставлении льгот в электронном виде, эксперт предупредила, что они недоступны части пожилого населения из-за отсутствия подключения к интернету и неумения пользоваться гаджетами. «Пожилым трудно привыкать к новшествам. Любую меру нужно долго апробировать, чтобы был эффект», — считает она.