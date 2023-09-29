Власти впервые назвали численность россиян в новых регионах

К середине сентября, по данным МВД России, в новых регионах оформили более 2,8 млн российских паспортов, а к концу 2023 года должны оформить еще 400 тыс., из чего следует, что численность населения в регионах превысит 3,2 млн

Мелитополь (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек. Это следует из внесенного в Думу проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года, говорится в материалах к проекту.

Росстат в марте 2023 года сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек — на 532,6 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2022-го. Эти данные учитывают итоги переписи населения, проведенной осенью 2021 года. Однако в Росстате отмечают, что не учитывали «официальную статистическую информацию» по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, принятым в состав России в конце сентября 2022 года. На Украине перепись населения в последний раз проводилась в 2001 году.

На 2024 год бюджет ФОМС предусматривает поступление страховых взносов в размере 24 млрд руб. на обязательное медицинское страхование неработающего населения в новых регионах.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября. 30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении к России. Они были ратифицированы 5 октября.

В середине апреля 2023 года Росстат разместил закупку на подготовку рекомендаций по сбору статистики о населении в разрезе основных социально-демографических показателей в четырех новых субъектах России. Окончание работ было запланировано на 1 ноября 2023 года.

В Минэке уточняли, что данные о численности населения в новых регионах нужны для формирования прогноза социально-экономического развития России, федерального бюджета и расчета социальных выплат и пенсий.