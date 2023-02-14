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Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию Экономика, 09:00
Экономика ,  
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Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию

Соцфонд: число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн, а пенсии выросли до ₽20,7 тыс.
Число пенсионеров на учете в Социальном фонде за год снизилось на 232 тыс. человек после сокращения на 970 тыс. в пандемию. Их пенсии в среднем выросли на 14%, до ₽20,7 тыс. Особенность года — большой отток работающих пенсионеров
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР, образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. человек, или 0,6%. Это следует из данных СФР, с которыми ознакомился РБК. Сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тыс. человек, установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х. Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 году динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году вклад избыточной смертности в отток пенсионеров составил около 200 тыс. человек, оценивал на тот момент глава ПФР Андрей Кигим. Как отмечала Счетная палата в заключении на проект бюджета СФР, среднегодовое число пенсионеров в 2022 году должно было составить 42,2 млн и снизиться до 41,9 млн человек к 2025 году.

В 2022 году основной вклад в снижение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости — их стало меньше на 372,3 тыс. человек. Но за счет того, что среди получателей других категорий выплат (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете СФР россиян снизилось менее значительно.

Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров. Их количество снизилось за год на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн. Как ранее писал РБК, наибольшее снижение произошло в третьем квартале. Параллельно с этим в 2022 году увеличилось количество неработающих пенсионеров: на 369,6 тыс. (1%), до 33,8 млн человек. Это может означать, что часть работающих пенсионеров перешли в статус неработающих.

Власти раскрыли число пенсионеров в России и их среднюю пенсию

Власти раскрыли и средний размер пенсии по категориям пенсионеров. Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Так, средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. руб., увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя, социальной пенсии — 12,1 тыс. руб. (+18,9%), а выплат по инвалидности — 12,5 тыс. руб. (+13%). Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, то годом позднее — уже почти 5 тыс. руб. Увеличение разницы было вызвано внеплановой индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года. Именно этот фактор спровоцировал увеличение числа неработающих пенсионеров, говорили ранее опрошенные РБК эксперты.

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РБК направил запрос в СФР.

В 2022 году ковидный фактор в снижении численности пенсионеров еще не полностью себя исчерпал, хотя и сократился, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он выражается не столько в непосредственной смертности от коронавируса, статистика которой уже даже не появляется в открытом доступе, сколько в обострении хронических заболеваний. «Отголоски коронавируса мы будем видеть и в динамике численности пенсионеров в 2023 году», — прогнозирует он. Однако в большей степени влияние будет оказывать именно повышение пенсионного возраста: так, в 2023 году из-за особенностей переходного периода не будет новых пенсионеров, поэтому будет зафиксирован чистый отток из-за естественной смертности.

По утвержденному графику женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, выходили на пенсию в 2022 году в возрасте 56,5 и 61,5 года соответственно. А родившиеся в 1961 году (мужчины) и в 1966 году (женщины) будут выходить на пенсию уже в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
пенсии пенсионный возраст социальная политика
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