Прожиточный минимум в России поднимут почти на 1,1 тыс. руб.

Прожиточный минимум с начала 2024 года проиндексируют на 7,5%. Именно такой уровень инфляции прогнозируют власти по итогам 2023-го. МРОТ вырастет на 3 тыс. руб. и составит 19 242 руб.

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России в 2024 году составит 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб. Это следует из опубликованного проекта федерального бюджета на следующий год.

Прожиточный минимум для пенсионеров будет установлен в размере 13 290 руб., для детей — 14 989 руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2024 году на 3 тыс. руб. и составит 19 242 руб., следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета. С 2025 года, как и писал ранее РБК, МРОТ должен будет составлять не менее 48% от медианной зарплаты. Медианная зарплата — величина, больше и меньше которой получают по половине работающих граждан, ее рассчитывает Росстат.

В 2023 году прожиточный минимум в целом по стране составляет 14 375 руб., для трудоспособного населения — 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб.

Таким образом, величина прожиточного минимума будет проиндексирована на 7,5% — прогнозный уровень инфляции по итогам этого года, по оценке Минэкономразвития.

На основании среднероссийского прожиточного минимума устанавливаются региональные величины, которые рассчитываются с учетом региональной дифференциации. Для установления прожиточного минимума в субъекте федеральный прожиточный минимум подлежит умножению на соответствующий коэффициент.

До 2021 года прожиточный минимум на душу населения рассчитывался исходя из стоимости минимальной потребительской корзины. С 2021 года была принята новая методика — показатель начали определять как 44,2% от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности. Однако в 2022 году из-за внеочередной индексации социальных выплат и высокой инфляции правительство отступило от утвержденных правил расчета и временно перешло к установке прожиточного минимума законом о федеральном бюджете исходя из прогнозируемой границы бедности.

Ранее прогнозировалось, что в 2024 году величина прожиточного минимума составит 15 049 руб.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости: так, единое пособие нуждающимся семьям с детьми предназначается семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе, а размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Кроме того, неработающие пенсионеры, чье материальное обеспечение не доходит до прожиточного минимума пенсионера в регионе, получают социальную доплату до этого минимума.